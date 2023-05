Woda z mydłem czy dezynfekcja? Naukowcy sprawdzili, co jest lepsze dla zdrowia

Praca naukowa na ten temat została opublikowana w Environmental Science & Technology Specjaliści ostrzegają w niej przed nadużywaniem czwartorzędowych związków amoniowych (QAC), czyli środków chemicznych, które mają właściwości dezynfekujące. Są stosowane w różnych preparatach.

Czym są QAC i gdzie się znajdują?

Jednym z najczęstszych QAC jest chlorek benzalkoniowy, ale inne można zidentyfikować na etykietach, wśród składników, których nazwy kończą się na „chlorek amonu” lub podobne. QAC są stosowane w wielu produktach, np. środkach do odkażania rąk, odżywkach do włosów czy płynów do płukania tkanin. Ale nie tylko.

Naukowcy zwrócili uwagę, że regulacje dotyczące QAC są niejednoznaczne i np. na etykietach pestycydów wymagane jest wpisanie QAC, ale już na etykietach farb – nie. Jak podkreślili, większość QAC nie jest w ogóle regulowana, ani nie jest kompleksowo sprawdzana pod kątem zagrożeń dla zdrowia.

Środek dezynfekujący czy woda z mydłem?

Naukowcy nie negują konieczności stosowania środków dezynfekujących, jednak uważają, że są one niepotrzebnie nadużywane. Ten trend tylko nasiliła pandemia COVID-19. – To zakrawa na ironię, że chemikalia, które na próżno stosujemy w przypadku jednego kryzysu zdrowotnego, w rzeczywistości napędzają inny – powiedziała jedna ze współautorek badania, prof. Erica Hartmann z Northwestern University.

Dlatego naukowcy zalecają przede wszystkim wyeliminowanie zastosowań QAC, które są niepotrzebne lub których skuteczność nie została wykazana. – Nasz przegląd badań naukowych sugeruje, że dezynfekcja tymi chemikaliami w wielu przypadkach jest nieprzydatna, a wręcz szkodliwa. Zalecamy regularne czyszczenie mydłem i wodą oraz dezynfekcję tylko w razie potrzeby za pomocą bezpieczniejszych produktów – dodała inna z badaczek, Courtney Carignan z Michigan State University.

