7 oznak przepracowania. Nie lekceważ ich!

7. Twój związek cierpi

Nawet jeśli masz czas na związek, spotkania z przyjaciółmi i obiady z rodzicami, stres, zmęczenie i depresja, których doświadczasz z powodu pracy, mogą mieć negatywny wpływ również na te pozazawodowe aspekty twojego życia. Ustal priorytety. Nie myśl ciągle o pracy, nie tkwij w niej myślami, kiedy jesteś z bliskimi. Wybierzcie się wspólnie na bieganie w parku, zakupy lub dobrą kolację w restauracji.



6. Bolą cię plecy i szyja

Badanie opublikowane w czasopiśmie Occupational & Environmental Medicine wykazało, że im więcej czasu na pracę poświęcali jego uczestnicy, tym częściej bolały ich plecy, kark i szyja. U kobiet ból częściej występował w okolicy szyi, u mężczyzn natomiast obejmował dolną część pleców. Wszystko to kwestia zbyt dużego napięcia w mięśniach, które może być spowodowane zbyt długim czasem pracy, które z kolei przyczynia się do stresu. Jeśli zmagasz się przez dłuższy czas ze stresem, zasięgnij porady terapeuty.



5. Twoje serce też... bierze nadgodziny

Możesz tego nie zauważać, ale stres w pracy może zwiększyć wydzielanie hormonu zwanego kortyzolem, który jest niekorzystny dla twojego serca. To z kolei może zwiększyć ryzyko udaru, choroby wieńcowej, cukrzycy typu 2, a nawet raka. Twoje serce potrzebuje ruchu. Nie siedź cały czas w jednej pozycji. Jeśli to możliwe, przejdź się co jakiś czas, wybierz się na lunch do innego budynku lub porozmawiaj z kolegami. Tylko pamiętaj: unikaj wówczas siedzenia.



4. Czujesz, że masz doła

Przez cały tydzień pracy myślisz: oby do piątku. Czekasz niecierpliwie na weekendy... chyba, że wtedy również pracujesz. A zbyt duża ilość obowiązków zawodowych może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie psychiczne. Na podstawie jednego z badań odnotowano, że osoby, które pracowały 11 godzin dziennie, częściej musiały walczyć z depresją niż te z 7- lub 8-godzinnym wymiarem pracy.



3. Nie wysypiasz się

To oczywiste: im dłużej jesteś na nogach, tym mniej śpisz, a przez to stajesz się bardziej zmęczony w ciągu dnia. Bardzo długie godziny pracy doprowadzają do tego, że nie jesteś w stanie wyciszyć się przed pójściem spać, a kiedy wreszcie zaśniesz, śpisz z przerwami, nie wysypiasz się i wstajesz rano w złym humorze. Jednak to nie są jedyne minusy niedostatku snu. Przez taką z pozoru błahą sprawę narażasz się na wystąpienie chorób przewlekłych, w tym cukrzycy typu 2 i chorób serca. Spróbuj zatem organizować sobie czas w pracy tak, by co 52 minuty robić sobie 17 minut przerwy, tylko pamiętaj, by te 52 minuty rzeczywiście spędzić na wypełnianiu obowiązków zawodowych, a nie przeglądaniu profilu kolegi. Na czas przerwy odejdź od komputera, najlepiej na świeże powietrze. Ewentualnie wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających. Zmniejszysz uczucie senności i wrócisz do pracy w pełni sił.



2. Twoja wydajność spadła

Jeśli spędzasz w biurze więcej czasu, niż powinieneś, a mimo to nie osiągasz wybitnie dobrych wyników, to właśnie ten wydłużony czas pracy może być przyczyną zmniejszonej wydajności. Na podstawie jednego z badań stwierdzono, że ludzie, którzy pracują 70 godzin tygodniowo, w rzeczywistości nie wykonują więcej pracy niż ich koledzy, którzy pracują 56 godzin. Aby nie dopuścić do takiego bezproduktywnego spędzania godzin, zrób sobie listę zadań na dany dzień i przeznacz na nie czas, po kolei na każde. Unikaj robienia wszystkiego na raz.



1. Pijesz w ramach relaksu

Drink lub piwo po powrocie z pracy stały się rytuałem? Uważaj! Praca w wymiarze powyżej 40 godzin tygodniowo może zwiększyć prawdopodobieństwo picia zbyt dużych ilości alkoholu. Jeżeli zatem wypijasz co najmniej 14 napojów alkoholowych tygodniowo (w przypadku kobiet, u mężczyzn liczba ta wzrasta do 21), czas wyhamować. Nadmierne spożycie alkoholu może zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób zagrażających życiu. A korzyści w temacie redukcji stresu... są raczej znikome.Czytaj także:

Pracujesz 40 godzin tygodniowo? To nawet o 32 godziny więcej, niż powinieneś