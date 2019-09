Twoje problemy finansowe trwają dłużej niż 4 lata? Naukowcy mają dla ciebie złe wieści

Starzenie się społeczeństwa, szczególnie w społeczeństwach zachodnich, oznacza, że ​​koszty opieki zdrowotnej w nieproporcjonalny sposób dotyczą osób starszych. Dlatego też eksperci starają się przekonać ludzi, jak ważne jest zdrowe starzenie się i jakie czynniki przyspieszają ten proces. Jedne z ostatnich rzucają nowe światło na problem problemów finansowych. Okazuje się, że już 4 lata trudnej sytuacji wystarczą, by dają jednostka miała we krwi więcej markerów stanu zapalnego, jak takich jak białko C-reaktywne (CRP) i IL-6. Oba połączono już z wieloma niebezpiecznymi stanami, w tym infekcją i rakiem.

Badania, które zostały opublikowane na łamach European Journal of Aging, przeprowadzili naukowcy z Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Kopenhaskiego w Danii.

Trudna sytuacja finansowa a szybsze starzenie się

Punktem odniesienia dla trudności ekonomicznych w tym badaniu były osoby o stosunkowo niskich dochodach. W tym przypadku chodziło o osoby o dochodach 60 proc. mniejszych niż średnia krajowa w ciągu 22 lat.

Naukowcy przebadali 5575 dorosłych osób w późnym średnim wieku, z których 18 proc. doświadczyło ubóstwa w latach 1987-2008. Zespół badał starzenie się, analizując zarówno funkcje fizyczne, jak i poznawcze, w tym podnoszenie fotela, siłę chwytu, skok i równowagę.

Naukowcy odkryli, że ludzie, którzy żyli we względnym ubóstwie przez 4 lata lub dłużej, nie radzili sobie tak dobrze, jak ludzie, którzy nigdy nie doświadczyli trudności finansowych. Odkryli również, że osoby żyjące z problemami finansowymi miały podwyższone poziomy markerów zapalnych we krwi.

Co ważne, okazało się, że problemy finansowe na wczesnym etapie życia i przez krótszy okres nie oznaczało przyspieszonego starzenia się. Istotnym czynnikiem było jednak wejście w okres trudności finansowych w późniejszym życiu w wyniku utraty pracy.

Istotne ograniczenia

To badanie ma jednak pewne ograniczenia. Na przykład naukowcy nie brali pod uwagę żadnych potencjalnych czynników zakłócających, które mogłyby prowadzić do niekorzystnego starzenia się. Czynniki te obejmują rozwój chorób niezwiązanych z ubóstwem, które mogą ograniczać życie lub przyspieszać starzenie się. Warto też podkreślić, że uczestnicy nie pochodzili z różnych środowisk, co również może mieć wpływ na wynik końcowy.

