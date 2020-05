Jak łatwo rozpoznać narcyza? Poznaj jego cechy osobowości

Kiedy narcyz wkracza do akcji i nalega na „uratowanie” twojego dnia, zwykle ma ukryty motyw. Chociaż ich gest może wydawać się altruistyczny, często wykorzystują tę okazję, by poprawić swój wizerunek.

Osobowość narcystyczna

Początkowo narcyz wydaje się pewny siebie i uprzejmy. Zrozumienie, że jest pozbawiony skrupułów i kontroli, często pojawia się zbyt późno. Pytanie, które zadaje wielu osób, brzmi „dlaczego?” Dlaczego dana osoba czuje potrzebę kontrolowania i niszczenia innej osoby? Odpowiedź może być bardziej oczywista, niż ludzie zdają sobie sprawę.

Początkowo prawdziwie życzliwa i otwarta osoba zbliża się do narcyza. Jednak instynktownie wyczuwa, że ​​nie jest on tak dobroduszny jak ona. Natychmiast zagraża to narcyzowi. Aby zwalczyć poczucie niepewności, automatycznie uruchamiają się solidne i nieświadome mechanizmy obronne.Ekstremalne i nieprzytomne odchylenie pozwalają narcyzowi uwolnić się od niepewności, widząc „złe” cechy w drugiej osobie. To pozwala narcyzowi czuć się uprawnionym do kontrolowania i zdominowania „problemu”.

Osoba zdrowa emocjonalnie jest świadoma niepewności i nie musi znęcać się, aby lepiej poczuć, kim jest. To narcyz, który jest nierealistyczny w kwestii swoich niepewności i nieświadomie rzutuje je na innych. Po części osoba zdrowa emocjonalnie jest głównym celem narcyza, ponieważ jest mniej broniona. Osoba, która ma elastyczną i plastyczną strukturę obronną, ma dostęp do głębokich i czasami niewygodnych emocji, takich jak: samoświadomość, wyrzuty sumienia, odpowiedzialność, empatia i sumienność. Niestety narcyz często bezlitośnie wykorzystuje te głębsze zdolności i zamienia je na swoją korzyść.

Jednak osoba o dobrym sercu nigdy nie powinna zmieniać tego, kim jest. Silna świadomość, wyrzuty sumienia, empatia i wgląd to wyższe zdolności emocjonalne, które pozwalają osobie być odpowiedzialną i stale ewoluować. Te zdolności pomagają również w utrzymaniu bliskości z innymi.

Jak radzić sobie z narcyzem?

Istnieją cztery rzeczy, które można zrobić w kontakcie z narcyzem. Po pierwsze, nie ulegaj winie, którą dzierży narcysta. Po drugie, dyplomatycznie przekaż mu, że takie traktowanie jest niesprawiedliwe i należy je przerwać. Może się to nie udać, ponieważ narcyz zazwyczaj odwraca uwagę od swojej odpowiedzialności i zbija argumenty. Jeśli tak się stanie, osoba może uprzejmie zakończyć interakcję, stwierdzając: „Ta rozmowa wydaje się bezproduktywna. Darujmy sobie ją”. Po trzecie, osoba może potrzebować trochę przestrzeni od narcyza. Ostatecznie powinna ustalić zdrowe granice w stosunku do narcyza. Bariery te mogą chronić osobę przed dalszym wykorzystywaniem.

