Jak pracować z domu, aby było ci wygodnie? Kilka sprawdzonych porad

„Nie możesz być produktywny, gdy odczuwasz ból”.

Tak mówi Susan Hallbeck – jest lekarzem i prezesem Human Factors and Ergonomics Society. W swojej pracy bada interakcje ludzi z różnymi rzeczami w ich otoczeniu: na przykład to, jak siedzimy przy biurku przez osiem godzin dziennie w pracy. A jeśli nie robimy tego poprawnie, może to prowadzić do problemów fizycznych i bólu.

Teraz, gdy stoimy w obliczu globalnej pandemii Covid-19, a setki milionów ludzi nagle zmuszone są pracować z domu, jest to pilny temat. Wielu z nas w zgarbieniu korzysta z laptopów na sofach lub łóżkach, siedząc na twardych krzesłach w jadalni lub narażając ręce – zwłaszcza nadgarstki – na źle umieszczone klawiatury. Dla większości z nas minęły czasy, kiedy dobrze zaprojektowane biura rozwiązywały te wszystkie problemy.

Myjemy ręce i pozostajemy w izolacji, aby odeprzeć koronawirusa, ale czy możemy mieć pewność, że nie narażamy naszych ciał na inne zagrożenia spowodowane złymi nawykami pracy w domu? Oto najlepsze wskazówki dotyczące pracy w domu, warte wypróbowania niezależnie od tego, czy dzieje się to podczas pandemii, czy nie.

