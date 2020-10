Które z narkotyków są zażywane najczęściej?

Według „Raportu o stanie narkomanii w Polsce”, przygotowanego w 2019 roku przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, odsetek Polaków zażywających narkotyki wynosi 5,4 procent dla osób w wieku 18-64 lata, co sprawia, że aż 16 badanych krajów europejskich znajduje się przed nami na tej liście. Najwyższe rozpowszechnienie używania narkotyków odnotowano w Holandii, gdzie wynosi ono 12 procent. Zupełnie inaczej wygląda kwestia z alkoholem – Polska, z odsetkiem niemal 90 procent osób w ogóle pijących alkohol, znajduje się w Europie na miejscu drugim - tuż za Austrią. Skupiając się jednak na samych narkotykach – po które Polacy i Europejczycy (opieramy się również na Europejskim Raporcie Narkotykowym z 2019 roku) sięgają najczęściej?

Najczęściej zażywane narkotyki

1. Marihuana

Marihuana należy do grupy narkotyków miękkich, a więc traktowanych jako mniej niebezpieczne od narkotyków twardych. Jednak sięgnięcie po narkotyk miękki często może powodować chęć spróbowania groźniejszych substancji. Co ciekawe, marihuanę wykorzystuje się w leczeniu uzależnień właśnie od narkotyków twardych..

W marihuanie zawarte są kannabinoidy – substancje czynne, które działają stymulująco na receptory kannabinoidowe w komórkach obwodowego układu nerwowego i w mózgu. Działanie marihuany powoduje, w zależności od przyjętej dawki, uczucie euforii, rozdrażnienia lub błogiego spokoju. Marihuana wpływa również na ciśnienie krwi, rozszerza oskrzela, rozkurcza mięśnie i działa przeciwbólowo. Zawiera również THC i CBC, związki, dzięki którym pomaga w łagodzeniu nudności, wymiotów, wykazuje skuteczność w leczeniu spastyczności przy stwardnieniu rozsianym i bólu opornego na opiaty. I te właściwości zdrowotne powodują, że wokół marihuany medycznej wywiązało się tyle dyskusji. Od 1 listopada 2017 roku marihuana medyczna jest w Polsce legalna, można ją kupić jedynie na receptę.

2. Amfetamina

Amfetamina to narkotyk twardy, o silnym potencjale uzależniającym. Powoduje zachowania agresywne i pobudzenie psychoruchowe, podnosi ciśnienie, ogranicza apetyt. Objawy te prowadzą do szybkiego wyniszczenia organizmu. Jeszcze gorzej na zdrowie człowieka działa jej pochodna – metamfetamina, mogąca powodować psychozy, upośledzająca procesy myślowe i w bardzo negatywny sposób wpływająca na wygląd skóry. Metamfetamina powoduje wystąpienie na niej wrzodów, skóra staje się sucha i szara.

3. Opioidy

Do opioidów należą: kodeina, heroina, opium i morfina. To narkotyki twarde, bardzo silnie uzależniające i mające negatywny wpływ na zdrowie. Powodują choroby serca i układu krążenia, wyniszczają organizm. Sprawiają, że uzależniona od nich osoba całe swoje życie podporządkowuje zdobyciu narkotyku, zaniedbując obowiązki domowe i rodzinne.

Warto dodać, że opioidy działają pobudzająco na znajdujące się w mózgu receptory opioidowe, a organizm człowieka sam może je produkować – wtedy jednak mowa o opioidach endogennych, ale to opioidy syntetyczne wywołują uzależniania. Opioidy syntetyczne, co ważne, są też na co dzień wykorzystywane w medycynie do celów leczniczych, przede wszystkim dla złagodzenia bólu. Stają się jednak groźne, gdy trafią w niepowołane ręce i zostają użyte w innym celu.

4. MDMA

MDMA, czyli inaczej ecstasy, jest narkotykiem szczególnie popularnym wśród osób, które nie zażywają tego typu substancji na co dzień, ale sięgają po nie np. na imprezach. Po zażyciu MDMA dana osoba odczuwa radosne pobudzenie, wyostrzają się jej zmysły, czuje ona potrzebę jednoczenia się z innymi ludźmi. Mimo że MDMA jest miękkim narkotykiem, jego zażywanie jest szczególnie groźne dla osób z chorobami serca, ponieważ może prowadzić do zapaści, a w konsekwencji – do zgonu.

5. Kokaina

Kokaina jest twardym narkotykiem, powodującym dwa rodzaje zachowań. Dana osoba może na skutek jej działania czuć większą pewność siebie niż zazwyczaj, co często prowadzi do nieracjonalnych działań powodujących zagrożenie dla innych ludzi. Z drugiej strony osoby uzależnione od kokainy wpadają w „dołki”. To tak niebezpieczne stany, że prowadzą w niektórych przypadkach do rozwoju depresji, pojawienia się myśli samobójczych.

6. Mefedron

Wykazuje działanie podobne do ecstasy i kokainy. Jest tym bardziej niebezpieczny, że po jego zażyciu dana osoba nie czuje zmęczenia, jest pełna energii, może długo się uczyć czy pracować. Staje się pewniejsza siebie, chętnie nawiązuje kontakty towarzyskie. Temu wszystkiemu towarzyszy jednak stopniowe wyniszczanie organizmu, u niektórych osób występują psychozy,

Wszystkie z powyższych substancji, poza niektórymi opioidami i medyczną marihuaną, są w Polsce nielegalne.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich ma kłopoty z narkotykami, możesz uzyskać pomoc w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jego pracownicy prowadzą telefon zaufania dla osób z problemem narkomanii. Codziennie w godzinach 16-21 możesz zadzwonić pod 800-199-990. Na stronie Biura znajduje się także lista placówek pomocowych na terenie całego kraju.