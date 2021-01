10 sposobów na zmęczenie spowodowane wideokonferencjami

Wideokonferencje odbywane m. in. za pośrednictwem Zooma pozwalają dzieciom uczyć się zdalnie, a rodzicom pracować prosto z kanapy. Jednak poza ułatwieniami przynoszą też szereg skutków ubocznych.

Dlaczego wideokonferencje nas męczą?

Przede wszystkim, rozmawiając z kimś na żywo, widzimy wszystko w realnym czasie, a nie z trwającym milisekundy, ale jednak opóźnieniem. Co więcej, widząc kogoś „w realu”, obserwujemy tę osobę w 3D, dostrzegamy wyraźnie mimikę twarzy, wiemy, w jakim znajduje się otoczeniu. Korzystając z komputera, musimy się bardziej na tych niuansach skupić. Ponadto, włączona kamerka sprawia, że mamy wrażenie, iż naraz bez przerwy obserwuje nas kilka osób, cały czas pozostajemy w trybie czujności.

Sposoby na zmęczenie spowodowane wideokonferencjami

1. Rozpoznaj swoje uczucia

Pozwól sobie na odczuwanie niezadowolenia, frustracji, zirytowania, przytłoczenia, niepokoju. Gdy już wiesz, co chcesz zmienić, łatwiej potem podjąć kolejne decyzje.

2. Powiedz „nie”, kiedy jest taka możliwość

Pozwól sobie na odmowę lub zmianę terminu, jeśli jest to możliwe. To, że pracujesz z domu nie oznacza, że nagle nie masz innych zobowiązań, rodziny, spraw do załatwienia.

3. Powstrzymaj się przed wykonywaniem wielu rzeczy jednocześnie

Spotkania online, jeśli akurat to nie ty dzielisz z innymi swój ekran, kuszą, by jednocześnie sprawdzać maile czy odpisywać na wiadomości. Może to jednak powodować dodatkowe zmęczenie, rozkojarzenie i rozdrażnienie.

4. Zrób sobie przerwę

W czasie pandemii wiele osób straciło pracę, więc i wielu innych odczuwa presję, że musi się zgadzać dosłownie na wszystko, by również nie znaleźć się bez zatrudnienia. Nie siedź jednak przed komputerem bez przerwy, robienie sobie regularnych 5-10-minutowych przerw jest wręcz dla zdrowia psychicznego konieczne.

5. Ruszaj się

Brak ruchu może powodować nie tylko „strzykanie w kościach”, ale i np. problemy z trawieniem. Jeśli więc czujesz, że twoje ciało staje się zesztywniałe, rusz się. Wystarczy nawet krótkie rozciąganie.

6. Wyłącz kamerkę

Nie zawsze jest przecież konieczne, by członkowie zespołu bez przerwy siebie nawzajem widzieli. Warto więc zaproponować, by choć w niektórych przypadkach z połączenia wideo zrezygnować i udostępniać jedynie dźwięk.

7. Porozmawiaj z szefostwem

Jeśli czujesz, że twój szef jest na to otwarty, zaproponuj inne sposoby komunikacji, np. mailowej czy poprzez rozmowy telefoniczne. Dodaj, że w ten sposób można zaoszczędzić trochę czasu, który można poświęcić na wykonywanie innych obowiązków.

8. Pielęgnuj samoopiekę

Wiele osób wzrusza ramionami, słysząc ten termin, warto jednak znaleźć w ciągu dnia czas tylko dla siebie. Np. na oglądanie ulubionego serialu, zadzwonienie do przyjaciela, umówienie się na sesję medytacji lub jogi, poczytanie książki.

9. Rozważ całokształt sytuacji

Być może twoje zmęczenie nie wynika wyłącznie z przyczyn zawodowych i wideokonferencji, ale ze złego samopoczucia spowodowanego chorobą w rodzinie, pandemią i wynikłą na jej skutek sytuacją gospodarczą czy jeszcze innymi czynnikami. W takiej sytuacji, jeśli czujesz, że to cię przerasta, warto skontaktować się z psychologiem lub psychoterapeutą.

10. Zobacz, co oferuje twoja firma

Wielu pracodawców umożliwia w czasie pandemii zapisanie się na warsztaty, kursy, skorzystanie z bezpłatnej opieki psychologa. Warto się zorientować, co oferuje konkretnie twoja firma.

