3 metody medytacji w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych. Spróbujesz?

Medytacja jest praktyką, która pomaga nam zaakceptować chwilę obecną – bez względu na to, co się w niej dzieje. Pozwala nam być bardziej otwartym i współczującym wobec siebie i innych oraz może zmienić sposób komunikacji na lepszy. Dzieje się tak, ponieważ medytując (obserwując i akceptując myśli oraz wracając do punktu skupienia) uczymy się nie tylko mówić świadomie, jasno i zwięźle, ale także bardziej rozumieć, zamiast reagować.

Medytacja w celu zwiększenia współczucia

Aby naprawdę móc rozmawiać z innymi w miły, uczciwy i pomocny sposób, musimy najpierw nauczyć się mówić do siebie w ten sposób. Wielką medytacją, która pomaga kultywować przyjazny głos bez osądu, jest medytacja miłości i życzliwości. Ta medytacja sprzyja współczuciu sobie i innym. Istnieją różne formy tej medytacji, w których używa się zwrotów, które najpierw cicho się powtarza sobie, innym, a potem światu.

Medytacja, aby patrzeć z perspektywy innej osoby

Tonglen, co oznacza „dawanie i branie” lub „dawanie i otrzymywanie”, jest praktyką medytacyjną wywodzącą się z buddyzmu tybetańskiego. Pomaga znieść cierpienie i okazać współczucie. Może to zabrzmieć dziwnie, ale zapraszając do cierpienia, akceptujemy zranienie i ból jako część nas samych. Nie próbujemy się go wyzbyć ani zepchnąć na bok; mówimy mu tak. Czując własne cierpienie, jesteśmy w stanie lepiej szanować cierpienie innych.

Medytacja w celu zrównoważenia komunikacji

Zgodnie z filozofią jogi czakry są centrami energii w ciele. Gdy są niezrównoważone, powodują braki emocjonalne. W celu komunikacji możemy skupić się na czakrze Vishuddha lub gardle, ponieważ jest to czakra związana z komunikacją. Kiedy ta czakra jest zrównoważona, możesz łatwo i wyraźnie wyrazić siebie i powiedzieć dokładnie to, czego chcesz i potrzebujesz. Kiedy nie jest zrównoważona, udajesz, że wszystko jest w porządku, kiedy tak nie jest, i jesteś albo zbyt rozmowny, albo zbyt cichy.

