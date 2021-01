O skutecznym i szczerym przepraszaniu – kilka porad, jak to robić

Przepraszanie to temat, którym zajęła się w swojej najnowszej książce „The Forgiveness Tour: How to Find the Perfect Apology” Susan Shapiro, dziennikarka i pisarka. Wskazuje ona, że prawdziwe przeprosiny składają się z czterech elementów: przyznania się do winy, wyjaśnienia, dlaczego tak się stało, wyrzutów sumienia z zobowiązaniem poprawy sytuacji oraz zadośćuczynienia.

Nie bój się pierwszy wyciągnąć ręki

Shapiro podkreśla, że czasem jesteśmy z kimś w konflikcie latami (dotyczy to zwłaszcza członków danej rodziny), ponieważ obie strony czują się pokrzywdzone. Nikt nie chce podać ręki jako pierwszy. Mimo to autorka podkreśla, że szczególnie w czasie pandemii warto skontaktować się z dawniej bliską osobą i zapytać, czy czegoś może nie potrzebuje, jeśli szczerze jesteśmy zaniepokojeni. To może zdecydowanie temu komuś bardzo pomóc. Potem ten ktoś, kierowany radością i wdzięcznością, sam może wyjść z przeprosinami. Tak właśnie było w życiu samej Shapiro – nie miała kontaktu z ojcem, ponieważ nie tylko nie wspierał jej kariery pisarskiej, ale podchodził do niej sceptycznie. Mimo to Shapiro zdecydowała się przeprosić ojca za to, że nie uczestniczyła w pogrzebie swojego dziadka, a jego taty. Usłyszała najpierw kilka ciekawych opowieści o dziadku, a potem, jak bardzo ojciec jest z niej dumny.

Opracuj sposób wyjścia z traumy

Shapiro rozmawiała z 13 osobami, które czuły, że należą im się przeprosiny. Jak dodaje, większość z tych konfliktów można było na pewnym poziomie naprawić, wymagało to jednak spojrzenia na wydarzenia i okoliczności w innym świetle. Czasem jednak wybaczyć jest bardzo trudno lub nie da się tego zrobić, jak w przypadku ocalałych z Holokaustu i wojny w Bośni, z którymi również rozmawiała autorka. Powiedziała, że niektórym pomogło to, że... przeżyli na złość tym, którzy chcieli pozbawić ich życia. Jeśli nie możesz i nie chcesz wybaczyć, potrzebujesz planu działania, który będzie miał na celu zaprzestanie rozpamiętywania tego, co było, gdyż to w niczym nie pomoże. Skuteczna może być jednak rozmowa z kimś, komu ufasz: przyjacielem, terapeutą, autorytetem, a także napisanie listu (którego być może nie wyślesz) do osoby, od której oczekiwałabyś przeprosin. Najpierw zacznij od opisania krzywdy, którą doznałaś, a potem kieruj się po prostu własnymi odczuciami i pisz, co potrzebujesz. List możesz zachować lub wysłać. Nawet, jeśli reakcja nie będzie taka, jak się spodziewałaś, poczujesz, że coś w tym kierunku zrobiłaś.

Nie bój się zadawać pytań

Same próby wyjaśnienia sytuacji mogą się okazać pomocne, bo czasem konflikt wynika z nieporozumienia. Shapiro, która pracuje również jako coach, czuła się raz wystawiona do wiatru przez klientkę, która nagle odwołała wizytę. Zapytała, co się stało i usłyszała, że tej zepsuł się samochód, naprawa kosztowała bardzo dużo i po prostu nie było jej stać na konsultację.

Trzymaj się nie za blisko

Shapiro dodaje też, że jeśli ktoś nie może się przyznać do tego, co zrobił źle i nie rozumie twoich uczuć, nie musisz przebywać w jego pobliżu, możesz trzymać go, dla własnego zdrowia psychicznego, na dystans. Nadal jednak warto przebaczyć, co pozwoli ci pójść dalej.

Czytaj też:

Niewierność ma różne oblicza. Oto te najlepiej opisane przez psychologów