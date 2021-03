Sangwinik: chodzący ideał? Cechy, zalety, wady sangwinika

Sangwinik to typ temperamentu (obok melancholika, choleryka i flegmatyka), który uważany jest za najbardziej zrównoważony ze wszystkich. Sangwinicy są optymistycznie nastawieni do życia, otwarci na nowe wyzwania i łatwo zjednują sobie ludzi. Powszechnie uznawani są za... chodzące ideały.

Kim jest sangwinik?

Sangwinik to osoba, która jest ekstrawertykiem, czyli cechuje ją otwartość na innych, często też lubi dużo mówić, znajdować się w centrum uwagi. Jest też pozytywnie nastawiona do świata, a świat jej tę dobrą energię chętnie oddaje. Sangwinicy są bardzo towarzyscy i kreatywni, nieustannie coś wymyślają i szybko chcą swoje pomysły realizować. Gdy im się to nie uda, mogą je porzucić na rzecz kolejnej wizji, która narodziła się w ich głowach. Przez niektórych uważani za osoby, które cechuje słomiany zapał, dla innych są kreatorami-przywódcami, którym imponuje ich fantazja i nieszablonowość.

Czytaj też:

WWO. Kim są Wysoko Wrażliwe Osoby i dlaczego mają pod górkę?

Cechy sangwinika

Sangwinicy wyróżniają się następującymi cechami:

są towarzyscy – bardzo lubią kontakty z ludźmi i szybko sobie zjednują ich sympatię. Wszędzie mają przyjaciół

są kreatywni – wszystko ich interesuje, bo świat wydaje im się fascynujący

są otwarci na zmiany – sangwinik to osoba, która jest w stanie z dnia na dzień zmienić swoje życie

są emocjonalni – robią to, w co wierzą, ponieważ kluczem są dla nich emocje

nie mają problemu z podejmowaniem decyzji – działają na gorąco, nie analizując wszystkiego po kilkadziesiąt razy

nie przejmują się z byle powodu – coś im nie wyszło? Trudno, wyjdzie następnym razem!

nie stresują się tym, na co nie mają wpływu – rzeczy, które choleryków wyprowadzają z równowagi, a melancholików przyprawiają o zgryzotę, na nich nie robią żadnego wrażenia

lubią być w centrum uwagi – uwielbiają opowiadać historie, które zdarza im się ubarwiać dla lepszego efektu, przez co niektórzy posądzają ich o koloryzowanie

nie są pamiętliwi – łatwo wybaczają innym kąśliwe uwagi czy przykre słowa

nie lubią rutyny i nudy

nie potrafią odnaleźć się w monotonnej pracy biurowej

Zalety sangwiników

Sanwginicy to świetni pracownicy, którzy z entuzjazmem podchodzą do nowych wyzwań. Chętnie biorą udział w wymyślaniu nowych rozwiązań, opracowywaniu projektów. Nie mają problemu z kontaktami z klientami ani ze współpracownikami. Spełniają się jako przywódcy w grupie, są naturalnymi liderami i lubią mieć publikę.

Ich ogromną zaletą jest to, że nie stresują się rzeczami, które innych wpędzają w popłoch. Nie płaczą z powodu nieudanego projektu, nie zarywają nocy tylko dlatego że nie dokończyli zadań, które im zlecono. Potrafią wyjść z każdej sytuacji, a oprócz pracy cenią swój... własny komfort.

Wady sangwiników

Sangwinicy mają silne charaktery i potrafią narzucać swoje zdanie innym. Z tego powodu mogą być uważani za... zarozumiałych. Szybko się nudzą, nie zawsze potrafią doprowadzić rzeczy do końca. Gdy życie staje się zbyt monotonne i przewidywalne, mogą uciekać w świat wyobraźni, zamiast stawić czoła rutynie dnia codziennego.

Sangwinicy działają sercem, a nie rozumiem, przez co nie zawsze mogą podejmować racjonalne decyzje. Napędzają ich emocje i potrafią je przerzucać na innych ludzi, zarówno w pozytywnym, jak i w negatywnym sensie.

Czytaj też:

Jak rozpoznać inteligentnego człowieka? Istnieje na to kilka sprawdzonych sposobów