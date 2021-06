Frustracja: co to za emocja i jak się jej pozbyć?

Frustracja to negatywna emocja, która odbiera całą radość i satysfakcję z życia. Nie pozwala pokonywać własnych słabości ani realizować obranych celów, sprawia, że stoimy w miejscu. Jak się jej pozbyć?

Czym jest frustracja?

Frustracja to bardzo nieprzyjemne uczucie, które wszyscy dobrze znamy. Najczęściej powstaje, gdy nie udaje nam się osiągnąć jakiegoś celu, mimo że robimy wszystko, by tak się stało. Frustracja odbiera nam chęci do dalszej pracy i zniechęca nas do podejmowania wysiłku.

Frustracja to emocja, której towarzyszy cała gama nieprzyjemnych uczuć: od żalu, przez złość, niechęć aż po zazdrość. Gdy zaczyna narastać, powoduje obniżenie nastroju i smutek.

Przyczyny frustracji

Najczęściej podłożem frustracji są niepowodzenia. Niezaliczenie egzaminu na studiach, mimo że poświęciliśmy czas i uwagę, by przyswoić materiał, niedocenienie przez szefa, mimo że włożyliśmy mnóstwo energii w realizację projektu – takie sytuacje budzą w nas negatywne emocje.

Ale frustracja może pojawić się również na innych polach – gdy interesujemy się życiem przyjaciółki, a ona zapomni o naszych imieninach, gdy żona przygotowuje dla męża kolację, a on jej nie docenia, gdy chłopak kupuje dziewczynie drogi prezent, a na niej nie robi on wrażenia.

Często frustrację budzi również krytyka ze strony innych. Czasem czujemy, że wspinamy się na wyżyny swoich możliwości: staramy się w pracy, w domu, realizujemy swoje pasje. Zamiast dobrego słowa słyszymy jednak krytyczne uwagi. „Po co ci kolejny kurs?, „Na co ci to bieganie, nie masz co robić?” – takie uwagi także mogą obudzić w nas negatywne uczucia.

Zniechęcenie a typ temperamentu

Niektóre jednostki mają większość skłonność do poddawania się negatywnym emocjom. Pesymiści czy cholerycy szybciej się zniechęcają, łatwiej denerwują i zarzucają rozpoczęte zadania, gdy nie przynoszą one efektów lub zwyczajnie im nie wychodzą.

Nierzadko również introwertycy popadają w przygnębienie, gdy ponoszą porażki. Wynika to z ich skłonności do tego, by być we wszystkim najlepszym.

Otaczaj się pozytywnymi ludźmi

Osoby wrażliwe, wyczulone na cierpienie innych i takie, które mają delikatną strukturę psychiczną, mogą także łatwiej popadać w zniechęcenie, smutek i frustrację. W takiej sytuacji pomaganie otaczanie się ludźmi pozytywnie nastawionymi do życia, którzy uwydatnią nam zalety, a nie wady naszej sytuacji życiowej.

„Szef kolejny raz cię nie pochwalił i nie dał obiecanej podwyżki? Najwyższy czas zmienić pracę na taką, gdzie cię docenią. I tak chciałeś to zrobić, teraz masz ku temu sposobność” – takie słowa mogą pomóc nam optymistyczniej spojrzeć na rzeczywistość i uczynić z niej katalizator do zmian.

Jak sobie poradzić z negatywnymi emocjami?

Aby nie wpaść w spiralę smutku i zniechęcenia, które odbiorą nam satysfakcję z naszego życia, warto wyeliminować negatywne emocje ze swojego życia.

Aby to zrobić, trzeba zastanowić się nad tym, co nam się nie podoba w naszym życiu i co chcielibyśmy w nim zmienić. Być może jest to praca, która nie daje nam satysfakcji i przynosi niskie zarobki? Mieszkanie, w którym żyjemy? Miasto, w którym mieszkamy? A może chcielibyśmy zmienić w sobie jakąś cechę charakteru? Poprawić swoją sylwetkę, zacząć uprawiać sport?

Gdy uświadomimy sobie, co powoduje w nas frustrację, łatwiej będzie nam zmienić swoje życie. Oznacza to ciężką pracę i zapewne wiele gorszych momentów. Nie wolno im się jednak poddawać i nie zniechęcać się, gdy poniesiemy porażkę. Zdrowiej dla naszej psychiki jest traktować porażki jako poprzeczki, które musimy pokonać. W ten sposób spojrzymy na nie jako kolejne kroki, które zbliżają nas do upragnionego celu.

