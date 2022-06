7 faktów o tym, jak samotność wpływa na zdrowie psychiczne

Samotność to uczucie, którego każdy z nas czasem potrzebuje. Człowiek jest istotą stadną, ale nie zawsze musi być w centrum uwagi – co jakiś czas każdy z nas chce pobyć sam ze sobą i swoimi myślami. Nie ma w tym nic złego, co więcej, jest to potrzebne, by zachować równowagę psychiczną. Jeśli jednak ten stan się przedłuża, samotność może doprowadzić do poczucia wyobcowania, przerodzić się w zaburzenia lękowe, a nawet doprowadzić do rozwoju depresji. Na jakie symptomy trzeba zwrócić uwagę i czy samotność zawsze jest zła?

1. Samotność może utrudniać radzenie sobie ze stresem

Przewlekła samotność może wywoływać poczucie wyobcowania. Brak bliskich osób, którym można się zwierzyć i zrzucić z siebie codzienne troski sprawia, że w organizmie wzrasta poziom stresu. Nierozładowane napięcia mogą kumulować się w ciele, prowadząc nie tylko do rozwoju permanentnego stresu, ale również wywołując szereg objawów fizycznych, m.in. kołatań serca, zawrotów głowy, bólów brzucha.

2. Może doprowadzić do rozwoju depresji

Przewlekła samotność może doprowadzić do rozwoju szeregu zaburzeń lękowych, spowodować trwałe obniżenie kondycji psychicznej i zaburzeń nastroju. Stąd już tylko krok do depresji, której można nawet nie zauważać. Jeśli nie mamy wokół siebie bliskich osób, nie będziemy w stanie zauważyć, że coś się z nami dzieje.

3. Może wywołać niezdrowe zachowania

Samotność może zwiększyć ryzyko sięgnięcia po alkohol czy używki. Osoby samotne, które nie czują się bezpiecznie w świecie, mogą częściej sięgać po różnego rodzaju substancje pobudzające, które poprawią nastrój i wywołają sztuczne poczucie szczęścia.

4. Samotność może prowadzić do rozwoju stanów zapalnych

Okazuje się, że istnieje związek pomiędzy samotnością a rozwojem stanów zapalnych w organizmie. Samotność może być czynnikiem prozapalnym, ponieważ człowiek genetycznie jest niejako zaprogramowany do utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Jeśli jest sam, organizm może silniej reagować na bodźce stresowe i wywoływać mocniejszą reakcję zapalną.

5. Może przyczyniać się do rozwoju chorób serca

Samotność może wpływać również na rozwój chorób serca i układu sercowo-naczyniowego. Jest to związane nie tylko z tym, że samotni możemy przeoczyć niektóre objawy choroby, sygnalizujące rozwój danego schorzenia. Osoby samotne gorzej radzą sobie ze stresem i kumulują w sobie więcej napięć, które również mogą przyczyniać się do rozwoju chorób układu krążenia i serca.

6. Samotność wpływa na nawyki żywieniowe

Osoby samotne mogą mieć gorsze nawyki żywieniowe niż osoby otoczone grupą znajomych czy przyjaciół. Samotność sprawia, że czujemy się odrzuceni przez cały świat i możemy łatwiej sięgać po niezdrowe przekąski, fast foody czy żywność bogatą w cukier i węglowodany.

Co więcej, zauważa się również związek pomiędzy samotnością a występowaniem zaburzeń odżywiania. Osoby, które nie mają wsparcia w innych ludziach, mogą łatwiej kompulsywnie się objadać, cierpieć na anoreksję czy bulimię.

7. Może przyczyniać się do rozwoju Alzheimera

U osób dorosłych zauważa się związek pomiędzy samotnością a rozwojem choroby Alzheimera. U seniorów może wzrastać poziom amyloidu, białka, które wiąże się z pogorszeniem pracy mózgu i występowaniem demencji. Aby nie dopuścić do rozwoju tych chorób, należy nie tylko angażować mózg do pracy za pomocą łamigłówek czy sudoku, ale również utrzymywać kontakty z ludźmi.

Czytaj też:

Anhedonia – objaw depresji – przyczyny, objawy i leczenie