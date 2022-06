Czy jesteś zaniedbany emocjonalnie? 3 sygnały, które mogą o tym świadczyć

Zaniedbanie emocjonalne to problem ogromnej wagi, który stanowi balast i ciężar na całe życie. Rodzice, nieokazujący dziecku uczuć i niezapewniający go o tym, że jest przez nich kochane, wyrządzają w ten sposób mu krzywdę na całe życie. Takie dziecko czuje się odrzucone, obwinia się o to, że nie jest wystarczająco dobre na to, by je kochać. Szuka w sobie winy i ten schemat myślenia pozostaje z nim aż do dorosłości.

Rodzice mogą zaniedbywać emocjonalnie dziecko na wiele sposobów. Niektórzy robią to poprzez pracę – skupieni na wykonywaniu nadmiernej ilości obowiązków i zarabianiu pieniędzy na utrzymanie domu i rodziny, mogą nie zauważać, że nie poświęcają odpowiedniej uwagi dziecku. Inni rodzice z kolei spędzają z dziećmi czas, ale nie mówią im o swoich uczuciach, przez co dzieci mogą nie wiedzieć, że je kochają. Wypowiadanie tych dwóch prostych słów może wydawać się błahostką, bo przecież o miłości powinny świadczyć czyny, a nie słowa, ale dla dzieci te dwa słowa są bardzo ważne.

Jak rozpoznać sygnały, że możesz być zaniedbany emocjonalnie? Okazuje się, że są one nieoczywiste.

1. Zaniedbani emocjonalnie ludzie mają trudność z okazywaniem uczuć

Dzieci, którym nie poświęcano dostatecznej ilości uwagi i których nie zapewniano o miłości, wyrastają na zaniedbanych emocjonalnie dorosłych. Takie osoby mogą mieć trudności z wyrażaniem emocji, są skryte, nieśmiałe, chowają się w sobie. Mogą być introwertykami, ale mogą też na pozór otaczać się ludźmi, którym tak naprawdę nigdy nie zdradzają swoich emocji.

W związkach partnerskich i dojrzałych relacjach mogą mieć problem z okazywaniem uczuć. Takie osoby nie potrafią przytulić drugiej osoby, powiedzieć jej o tym, jak się czują i co myślą. Wyrażanie najprostszych emocji może przychodzić im z trudem, co wynika z lęku przed odrzuceniem. Osoby zaniedbane emocjonalnie boją się, że gdy odkryją, co w nich siedzi, zostaną porzucone lub nie będą wystarczająco dobre, by je dalej kochać. To poważny problem, który oznacza konieczność podjęcia terapii, bo bez tego nie uda się stworzyć żadnej uczciwej relacji.

2. Zaniedbani emocjonalnie ludzi czują się niepotrzebni i niechciani

Zaniedbania emocjonalnego nie należy lekceważyć, bo to jedna z najgorszych rzeczy, jaka może się przydarzyć w dzieciństwie. Pomijane dzieci w dorosłym życiu czują się niechciane i lekceważone przez innych. Na skutek tego mogą rozwinąć zaburzenia nastrojów, zaburzenia lękowe, a nawet depresja.

Niektóre osoby mogą obserwować u siebie oziębłość na różnych płaszczyznach. Nienauczone okazywania emocji, uważają, że nie potrafią tego robić – i nie umieją. Czują się odrętwiałe w środku i puste, nie dając od siebie zbyt wiele, nie oczekują też niczego od innych, bo uważają, że takich osób jak one nie można kochać ani lubić. To poważny sygnał świadczący o problemach emocjonalnych.

3. Nie potrafią zaufać innym

Zaniedbani emocjonalnie ludzie mają trudności z odkryciem swojego wnętrza przed drugą osobą. Nie potrafią nikomu zawierzyć ani zaufać, bo boją się odrzucenia czy bólu. W dzieciństwie zazwyczaj wielokrotnie podejmowali próby zwrócenia na siebie uwagi rodziców, ale byli odrzucani lub lekceważeni, co skutecznie zraziło ich do odkrywania swoich emocji.

O takich osobach mówi się, że są zamknięte w swojej skorupie. Ciężko jest je z niej wyciągnąć, bo boją się komukolwiek zaufać. Tylko długotrwała terapia może nauczyć je radzić sobie z tym problemem i wyjść z tego osamotnienia.

Jeśli wiesz, że masz wokół siebie taką osobę, nie odrzucaj jej, ale wyciągnij do niej pomocną dłoń. Za pierwszym razem może ją odrzucić, ale później może ostrożnie sięgnie po pomoc. Warto też powstrzymać się przed pochopnym ocenianiem innych i szufladkowaniem ich jako introwertyków, szare myszki czy osoby nieciekawe, zamknięte w sobie. Nigdy nie wiemy, jaką kto nosi w sobie historię i czy przypadkiem nie jest ona trudna lub obciążająca. Spróbujmy być uważni na innych, bo dzięki temu możemy zrobić wiele dobrego.

Czytaj też:

Depresja – choroba cywilizacyjna. Przyczyny, objawy, leczenie