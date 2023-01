Życie z patologicznym kłamcą – jak chronić się przed oszustwem i manipulacją?

Bardzo trudno jest być szczęśliwym w związku z patologicznym kłamcą. W relacjach partnerskich, małżeńskich oraz rodzinnych szczerość jest bardzo ważna. Gdy zdasz sobie sprawę z tego, że masz do czynienia z patologicznym kłamcą, nie możesz czekać, aż sprawy zajdą za daleko.

Dlaczego ludzie kłamią w związkach?

Według magazynu BBC Science Focus najczęściej kłamiemy, aby:

chronić uczucia innych,

podnieść swoje poczucie własnej wartości i stać się lepszym w oczach otaczających nas osób,

ukryć popełnione błędy,

zyskać określone korzyści.

Jest jednak grupa ludzi, którzy kłamią, bo... lubią i bez wyraźnego powodu mijają się z prawdą. Co ważne, nie należy mylić kłamstwa z konfabulacją, bo w tym przypadku osoba konfabulująca w pełni wieży w to, co mówi i się z tym utożsamia.

Kłamca świadomie wprowadza innych w błąd i najczęściej zdaje sobie sprawę z tego, że wcześniej lub później kłamstwo wyjdzie na jaw. Wytrawny kłamca wie, że najlepiej jest przekazywać ważne informacje, bazując na prawdzie i pomijając najistotniejsze kwestie, dlatego bez problemu manipuluje osobami ze swojego otoczenia.

Co zrobić, gdy odkryjesz, że masz do czynienia z kłamcą?

Pierwszą, istotną kwestią jest konfrontacja. Jeżeli nie będziesz dawać przyzwolenia nawet na drobne kłamstwa, to pokażesz, że nie zgadzasz się na nieuczciwą relację. Wiele oczywiście zależy od tego, w jakich sprawach bliska ci osoba kłamie. Jeżeli po szczerej rozmowie z partnerem lub partnerką decydujesz się na kontynuowanie związku, to musisz rozważyć, jakie masz szanse w codziennej konfrontacji z patologicznym kłamcą oraz zastanowić się, ile kosztowały cię dotychczasowe kłamstwa partnera lub partnerki.

Według National Library of Medicine patologiczni kłamcy mają poważne problemy z powstrzymaniem się od kłamania. W przypadku niektórych osób ciągłe mijanie się z prawdą może mieć związek np. z zaburzeniami neurologicznymi, co nie oznacza, że osoba kłamiąca nie może zmienić swojego postępowania.

O czym trzeba pamiętać, żyjąc z patologicznym kłamcą?

Związek oparty na kłamstwie to toksyczna relacja, która może spowodować, że przestaniesz ufać innym osobom ze swojego otoczenia. Nie warto udawać, że nic się nie stało i tłumaczyć zachowania partnera lub partnerki. Jeżeli odkryjesz, że druga osoba nie jest z tobą szczera, musisz mówić o tym wprost. Nie daj się nabrać na częste gierki patologicznych kłamców, którzy twierdzą, że kłamią w dobrej wierze.

Pamiętaj, że zwykle na jednym kłamstwie się nie kończy. Choć osoba na nim przyłapana może przez jakiś czas być szczera w celu uśpienia twojej czujności, to najprawdopodobniej skłamie ponownie.

Co ważne – nie pozwól, aby osoba kłamiąca obarczała cię winą za swoje postępowanie. Kłamcy często mówią np.: „nie powiedziałam/łem ci prawdy, bo wiedziałam/łem, że będziesz mieć do mnie pretensje”.

Pamiętaj, że ważne jest dotarcie do źródła problemu. Jeżeli kochasz osobę, która cię oszukuje, to postaraj się jej pomóc, ale wyznacz także granicę, której przekroczenie będzie oznaczało rozstanie, bo kłamca nigdy się nie zmieni, jeżeli nie dasz mu do zrozumienia, że nie ma innego wyboru.

