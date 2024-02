Dowiedz się, czy możesz mieć ADHD. Rozwiąż szybki test

Na zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) może cierpieć nawet 5 procent populacji dorosłych. Trudno jednak o dokładne statystyki. Jego objawy są bowiem często bagatelizowane i składane na karb innych przyczyn, co znacznie opóźnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia postawienie właściwego rozpoznania.

ADHD u dorosłych – przyczyny

Przyczyny ADHD nie zostały jak dotąd dobrze poznane. Wpływ na rozwój zaburzenia mogą mieć zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Badacze opisujący problem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej wskazują między innymi na kwestie związane z wcześniactwem, niską masą urodzeniową dziecka czy samym przebiegiem ciąży. Objawy zaburzenia zwykle można zauważyć już w dzieciństwie.

Diagnoza ADHD u dorosłych

Diagnoza ADHD u dzieci i dorosłych to złożony, wieloetapowy proces, który powinien nadzorować specjalista, czyli psycholog specjalizujący się w dokonywaniu tego typu diagnoz. Pacjent zwykle wypełnia różne kwestionariusze dotyczące osobowości. Należy podkreślić, że testy internetowe nigdy nie mogą być podstawą do stawiania rozpoznania. Mogą jedynie stanowić pewną wskazówkę i zasygnalizować występowanie określonych tendencji w zachowaniu. Nie spełniają jednak kryteriów diagnostycznych i nie powinny być traktowane jako „wyrocznia”. Ich wynik o niczym nie przesądza, ale może skłonić do wizyty u specjalisty, co jest krokiem w dobrą stronę.

