Te zachowania świadczą o toksycznym związku. Sprawdź objawy „chorej” miłości

Toksyczna miłość ma wiele twarzy. Choć bywa kojarzona przede wszystkim z przemocą fizyczną, ekonomiczną lub psychiczną, to tak naprawdę, może mieć również związek z brakiem okazywania uczuć oraz wycofaniem, które rani bardziej zaaranżowaną w relację stronę.

Jak podaje portal Powerofpositivity, na toksyczną miłość wskazują różne zachowania, które powinniśmy poznać, aby skutecznie chronić się przed skutkami życia w toksycznej relacji, które mogą być opłakane nie tylko dla naszej psychiki.

Toksyczne zachowania mogą dotyczyć jednego lub obojga partnerów. Jeżeli dwie osoby kochają „zbyt mocno”, manipulują, oszukują oraz starają się dominować, zyskując władzę nad partnerem lub partnerką, to sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Jakie zachowania mogą wskazywać na toksyczny związek?

Kilka częstych „objawów” toksycznej miłości

1. Chorobliwa zazdrość

Odrobina zazdrości w związku jest pożądana, bo oznacza, że zależy nam na drugiej osobie, jednak chorobliwa zazdrość to oznaka toksycznej relacji. Osoby przesadnie zazdrosne niszczą swój związek, stale kontrolując partnera, a także mogą mieć problem z panowaniem nad swoimi emocjami w domowym zaciszu oraz np. w miejscach publicznych.

2. Wzbudzanie poczucia winy

Twój partner lub partnerka sprawia, że czujesz się winny w różnych sytuacjach? To kolejna oznaka toksycznego uczucia. Każdy z nas jest kowalem własnego losu i nikt nie ma prawa obwiniać nas za swoje niepowodzenia oraz obarczać odpowiedzialnością za popełniane błędy.

3. Krzyki zamiast spokojnej rozmowy

Krzyki, wyzwiska, poniżanie oraz przemoc słowna także wskazują na toksyczną relację. Dwoje kochających się osób musi spokojnie dyskutować, aby znaleźć przyczynę problemu i postarać się go rozwiązać. Wroga komunikacja wskazuje nie tylko na toksyczną relację pomiędzy partnerami lub małżonkami, ale także pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz współpracownikami.

4. Odczuwanie stresu podczas przebywania z partnerem lub partnerką

Czujesz ucisk w żołądku na myśl o tym, że z pozoru bliska Ci osoba za chwilę wróci z pracy do domu? Ciągły stres związany z kontaktami z ukochanym lub ukochaną to także „objaw” toksycznej relacji.

5. Negatywne emocje w stosunku do samego siebie i uszczerbek na zdrowiu psychicznym

Jeżeli odczuwasz poczucie winy, wstyd, lęk oraz inne negatywne emocje z powodu postępowania bliskiej Ci osoby, masz do czynienia z toksyczną relacją. Choć w związku nie zawsze jest wszystko idealnie, to nie powinien on w negatywny sposób wpływać na nasze zdrowie psychiczne.

6. Konieczność postępowania zgodnie z wolą drugiej osoby

Chcesz myśleć po swojemu, ale partner lub partnerka narzucają Ci swoje zdanie, oczekują posłuszeństwa oraz życia pod dyktando i zgodnie ze swoją wizją. To także oznaka toksycznej relacji, której nie należy bagatelizować. Wbrew pozorom i zapewnieniom drugiej strony, takie zachowanie nie jest oznaką troski i chęci zapewnienia Ci szczęścia.

7. Samotność w związku

Bycie samotnym w związku to znak, że związałaś/łeś się z nieodpowiednią osobą. Zarówno przesadna kontrola, zazdrość i manipulacja, jak i całkowite wycofanie i życie jedynie własnymi sprawami, wskazują na toksyczną relację.

