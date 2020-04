Jak stres wpływa na mózg? Nowe badanie

Naukowcy wykazali, że doświadczenie traumatycznych zdarzeń może prowadzić do zaburzeń neuropsychiatrycznych, w tym lęku, depresji i uzależnienia od narkotyków. Nowe badanie na myszach ujawnia co najmniej jeden sposób, w jaki stres fizjologicznie zmienia sposób działania mózgu. Zostało opublikowane w czasopiśmie JNeurosci

Zmiany w mózgu a stres

Badanie wykazało, że nawet jedno stresujące zdarzenie może szybko spowodować długotrwałe zmiany w astrocytach. Podczas stresu astrocyty kurczą się od synaps, co powoduje zakłócenie komunikacji nerwowej. Synapsy to struktury, które umożliwiają przekazywanie informacji z jednej komórki do drugiej za pośrednictwem neuroprzekaźników. Naukowcy będą musieli przeprowadzić dalsze badania, aby sprawdzić, czy wpływ stresu na myszy jest taki sam, jak na ludzi. Główny autor zauważa jednak, że istnieje duża szansa, że ​​szlaki molekularne zaangażowane w jego badania istnieją również u ludzi.

„Stres zmienia funkcjonowanie mózgu i powoduje trwałe zmiany w zachowaniu i fizjologii człowieka. Badanie neurobiologii stresu może ujawnić, w jaki sposób stres wpływa na połączenia neuronowe, a tym samym na funkcjonowanie mózgu. Ta wiedza jest niezbędna do opracowania strategii zapobiegania lub leczenia tych typowych zaburzeń neurologicznych związanych ze stresem” – powiedział Si-Qiong June Liu, autor badania.

