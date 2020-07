Eksperci ujawniają 5 prostych sposobów na odczuwanie radości każdego dnia

Wiele osób myli radość ze szczęściem i chociaż są ze sobą blisko powiązane i często występują jednocześnie, te dwa określenia nie są synonimem. Radość jest emocją, która przynosi wybuchy intensywnej przyjemności, podniecenia i satysfakcji, podczas gdy szczęście jest silniejszym, długoterminowym stanem, który powoduje uczucie wewnętrznego spokoju i zadowolenia.

„Podczas gdy radość można łatwo wytworzyć, szczęście przychodzi dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do jego pojawienia się” – mówi dr Forrest Talley, psycholog kliniczny w Kalifornii. „Radość może przynieść poranna filiżanka kawy lub zabawny film. Z drugiej strony, szczęście jest trudniejsze do utrzymania”. To ciągły proces, który wymaga czasu. A jednak warto, ze względu na wszystkie korzyści zdrowotne, które otrzymujesz po drodze. „Liczne badania sugerują, że szczęście i radość przewidują niższe tętno i ciśnienie krwi, a także silniejszy układ odpornościowy”, mówi Susan Damico, dyrektor Devereux Center for Resilient Children. „Dodatkowo osoby, które odczuwają więcej pozytywnych emocji, mają również mniej chorób”. Talley mówi, że znalezienie radości i szczęścia prowadzi również do dłuższego życia. Badania opublikowane w Journal of Happiness Studies wykazały, że szczęśliwsze osoby żyją dłużej w 53 procent. przypadków.

Rekomendowane przez ekspertów sposoby na zwiększenia szczęścia i radości w życiu:

Szukaj znaczenia w tym, co cię spotyka. Choć wydarzenia roku 2020 na pewno to utrudniają, pomyśl o tym, czego możesz się nauczyć w trudnych okolicznościach. Zrozumienie, czego nauczyła cię kwarantanna, sprawi, że trudniejsze dni będą bardziej opłacalne.

Pielęgnuj wdzięczność za drobne rzeczy, Wybierz coś, co robisz każdego dnia, na przykład mycie zębów lub czekanie na zaparzenie kawy, i wykorzystaj ten czas na przemyślenie tego, za co jesteś wdzięczny w tym momencie. Znajdź krótką chwilę na hobby. Jeśli twój dzień jest pełen obowiązków, zastanów się, w jaki sposób możesz poświęcić nawet 15 minut na zajęcie, które cię pasjonuje. Może to być szycie, czytanie książek czy uprawa roślin doniczkowych. Skup się na chwili obecnej. Zwykle albo myślimy o przeszłości, albo planujemy przyszłość, ale żaden sposób myślenia nie przyniesie ci radości. Znalezienie radości może naprawdę istnieć tylko teraz. Odtwarzanie przeszłości lub przewidywanie przyszłości odmawia nam połączenia z naszą rzeczywistością i może powodować wiele bólu. Nie porównuj życia do instagrama. Łatwo jest zagłębić się w performatywną naturę mediów społecznościowych. Zadaj sobie pytanie: czy żyjesz, aby zadowolić innych – czy żyjesz tak, jak naprawdę chcesz? Wybór autentycznego ja pomoże ci osiągnąć radość.



