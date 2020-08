5 metod radzenia sobie z lękiem przed śmiercią. Pomogą każdemu bez względu na wiek

Aby zachować równowagę psychiczną, konieczne jest posiadanie systemu bufora lękowego, aby powstrzymać lęk przed śmiercią. Konfrontacja z naszą śmiertelnością wzbogaca doświadczenie życia. Ta świadomość pozwala nam przestać odkładać nasze życie (np. „Mam dużo czasu, mogę to zrobić jutro lub pojutrze”) i żyć bardziej sensownie. Najlepsze metody radzenia sobie z lękiem przed śmiercią zdradza Dr Shahram Heshmat, emerytowany profesor nadzwyczajny na University of Illinois w Springfield.

Jak poradzić sobie z lękiem przed śmiercią?

1. Tworzenie znaczenia. Według teorii zarządzania terroryzmem (TMT), posiadanie poczucia, że ​​życie ma sens lub że życie w ogóle ma sens, pozwala jednostkom żyć ze świadomością śmierci bez ciągłych obaw. Kiedy ludzie robią coś ważnego i satysfakcjonującego, nie będą mieli czasu martwić się śmiercią. Dlatego ważne jest, aby wyjaśnić swoje najgłębsze wartości i żyć w służbie tym wartościom. Badania naukowe sugerują, że każde trwałe źródło sensu życia powinno wiązać się z oddaniem się czymś większym, takim jak praca, związki, nauka i religia.

2. Zmiana priorytetów. Śmierć może aspirować nas do większej kreatywności. Kiedy pracujesz, osiągasz więcej. Niedobór przyczynia się do ciekawego i znaczącego życia. Niedobór nadaje priorytet naszym wyborom i może uczynić nas bardziej skutecznymi.

3. Generatywność. Termin generatywność został ukuty przez psychologa Erika Eriksona w celu opisania motywacji osoby dorosłej do inwestowania w dobrostan młodego pokolenia poprzez zaangażowanie w nauczanie, opiekę mentorską, wolontariat i inne twórcze działania. Generatywność (forma symbolicznej nieśmiertelności) może być postrzegana jako wyraz autotranscendencji (pozostawienia pozytywnego dziedzictwa). Przekształca ona grozę śmierci w głęboką satysfakcję.

4. Podejście poznawczo-behawioralne. Nasze życie emocjonalne jest kształtowane przez nasze przekonania i wartości. Obserwator wpływa na obserwowaną rzeczywistość. Możemy uwolnić się od negatywnych emocji, rozwijając umiejętność wyboru sposobu interpretacji sytuacji. Nauki stoickie sugerują przyjęcie postawy skupienia się na tym, co możesz kontrolować. Świadomość, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, biorąc pod uwagę okoliczności, prowadzi do spokojnej akceptacji wszystkiego, co się wydarzyło.

5. Terapia ekspozycyjna. Najpotężniejszym sposobem radzenia sobie ze strachem przed śmiercią jest zmierzenie się ze strachem, a nie unikanie go. Badania nad redukcją lęku wskazują, że ekspozycja na sytuacje budzące strach jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia. W kontekście lęku przed śmiercią ćwiczenia ekspozycyjne obejmują czytanie nekrologów w gazecie, czytanie literackich relacji o śmierci i utracie, pisanie testamentu, planowanie pogrzebu, wyobrażanie sobie własnej rychłej śmierci.

