3 rzeczy, które łączą ludzi odpornych psychicznie

Bycie odpornym nie oznacza, że ludzie nie odczuwają stresu, wstrząsów emocjonalnych i cierpienia. To stały element ludzkiej egzystencji. Jednak umiejętność nadawania sensu trudnym wydarzeniom, wyciągania z nich wniosków i poznawania samego siebie jest kluczowe w utrzymaniu dobrostanu psychicznego.

Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczną definiuje się jako zdolność osoby do przystosowania się do wyzwań życiowych w obliczu bardzo niekorzystnych warunków. Innymi słowy, to umiejętność wytrzymania przeciwności losu i powrotu do normalnego funkcjonowania po trudnych wydarzeniach. Mogą one przybierać formę problemów rodzinnych, nagłego rozstania, choroby, problemów w miejscu pracy lub kryzysu finansowego.

Co łączy ludzi odpornych psychicznie?

1. Szukają sensu w każdej sytuacji.

Według psychologa klinicznego dr Perpetui Neo wszystko sprowadza się do znaczenia, jakie jesteśmy w stanie nadać danej sytuacji. Umiejętność znalezienia sensu nawet w trudnych wydarzeniach sprawia, że możemy je zaakceptować i przetworzyć. Trudności w życiu potrafią być dla człowieka dewastujące, więc znalezienie w nich sensu czyni nas prawdziwie odpornymi psychicznie. Ekspertka radzi samemu nadawać sens temu, co nas spotka, nawet gdy jest to jedynie bólem i cierpieniem. „Z tych wydarzeń możesz wyciągnąć wszelkie lekcje i zacząć odbudowywać swoje życie. To właśnie sprawia, że ktoś jest odporny” – mówi dr Neo.

2. Mają swój „kapitał psychologiczny”.

Według psychologa kapitał psychologiczny polega w istocie na „poznaniu tego, kim jesteś, odkryciu swoich mocnych stron i wykorzystaniu ich do pracy nad sobą”. Jest więc to zrozumienie siebie od strony psychicznej. Odporność emocjonalna zależy od pielęgnowania swojego kapitału psychologicznego. W obliczu wielu życiowych zmian pozostanie wiernym swojemu wewnętrznemu kompasowi pozwala utrzymać psychiczną siłę. Najwięcej czasu spędzamy bowiem sami ze sobą i warto zadbać, by w swoim towarzystwie czuć się dobrze.

3. Są cierpliwi wobec siebie.

Ludzie odporni psychicznie ludzie nie wywierają na sobie presji w osiąganiu trudnych do zdobycia celów. Wiedzą, że odporność psychiczną zdobywa się z czasem i nie zawsze przychodzi ona naturalnie. Jednak są cierpliwi wobec siebie samych, pozwalając sobie na gorsze dni. Wiedzą, że mogą nadać sens najtrudniejszym chwilom jeśli je dobrze przepracują. Potrafią znaleźć w sobie odporność psychiczną, która z kolejnymi trudnymi wydarzeniami nadal się umacnia i pozwala im przetrwać,

Czytaj też:

Naukowcy: Śmiech działa podobnie jak leki przeciwdepresyjneCzytaj też:

Jedzenie pod wpływem emocji – co mówi o twojej psychice?