Stres w pandemii dotyka nas wszystkich. Oto 3 sposoby, jak sobie z nim poradzić

Jeśli nigdy nie próbowałeś wspaniałych technik oddechowych, relaksacji i uważności umysłu, z pewnością to odpowiedni moment, by je poznać. Te stosowane przez terapeutów metody mogą pomóc ci przejść przez kryzys związany z pandemią i pokonać stres.

Jak radzić sobie ze stresem w pandemii?

1. Techniki oddechowe

Zrób sobie 5-minutową przerwę i skup się na oddychaniu. Usiądź prosto z zamkniętymi oczami. Połóż rękę na brzuchu i weź głęboki oddech. Dłonią poczuj unoszący się brzuch, gdy wypełnia się powietrzem. Uwolnij oddech, licząc tak samo wolno do sześciu. Zacznij od nowa – aż poczujesz, jak twoje ciało się rozluźnia. Skupienie się na oddechu może być szczególnie pomocne dla osób z zaburzeniami odżywiania, pomagając im skupić się na swoim ciele w bardziej pozytywny sposób. „Głębokie oddychanie przeciwdziała skutkom stresu poprzez spowolnienie akcji serca i obniżenie ciśnienia krwi” – mówi psycholog dr Judith Tutin.

2. Techniki uważności

Ta praktyka polega na skierowaniu uwagi umysłu na chwilę obecną bez zagłębiania się w obawy o przeszłość lub przyszłość. Technika uważności cieszy się w ostatnich latach coraz większą popularnością. Badania sugerują, że może być pomocna dla osób z lękiem, depresją i bólem. Poświęć 5 minut i skup się na jednej konkretnej rzeczy, której doświadczasz. „Poczuj swoje stopy na podłodze. Bądź świadomy ich ciężkości – to przenosi cię z powrotem do teraźniejszości, daje poczucie uziemienia” – mówi dr Cynthia Ackrill z American Institute of Stress. Możesz skupić się na dowolnej części ciała.

3. Techniki relaksacyjne

Wśród wielu technik relaksacji ciała i umysły warto postawić na tzw. skanowanie ciała. Jest to często wykorzystywana technika, z którą poradzi sobie praktycznie każdy. Jak to zrobić? Mentalnie „zeskanuj” swoje ciało, aby zauważyć jego napięcia. Połóż się na plecach lub usiądź na podłodze. Zacznij od palców u stóp i kieruj się w górę do głowy, zwracając uwagę na to, co czujesz. Następnie wyobraź sobie powietrze przepływające do każdej części ciała. Powtarzaj ten proces, zwracając uwagę na swoje doznania. Prawdopodobnie poczujesz wewnętrzne rozluźnienie w ciele.

A dodatkowo – terapia śmiechem

Duża dawka śmiechu nie tylko zmniejsza obciążenie psychiczne, ale działa na całe ciało. Obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu w organizmie, i wzmacnia substancje chemiczne w mózgu zwane endorfinami, które poprawiają nastrój. Rozluźnij się, oglądając ulubioną komedię, przeczytaj lekką książkę lub rozmawiaj z kimś, kto sprawia, że się uśmiechasz. Ostatnio naukowcy wykazali nawet, że śmiech działa podobnie jak leki przeciwdepresyjne.

