6 oznak tłumienia emocji. Sprawdź, na co zwrócić uwagę

Wyrażanie swoich potrzeb i emocji jest jednym z filarów zdrowia psychicznego. Niestety, wiele osób z powodu stresu zamyka się w sobie. Nie chcę rozmawiać o swoich problemach, odwracają uwagę od trudnych uczuć i wypełniają swój czas innymi zajęciami. Jednak niewyrażone emocje pozostają naszym nieprzyjacielem, który może dać o sobie znać w dowolnym momencie. Poznaj 6 znaków wskazujących, że dusisz swoje emocje w ciele.

Jak poznać, że tłumisz emocje?

Odwracasz się od swoich problemów

Jeśli nieustannie odwracasz swoją uwagę od problemów, prawdopodobnie leczysz swój stres za pomogą pomocą chwilowych przyjemności: telewizji, mediów społecznościowych, imprez. Usilnie starasz się przeoczyć swoje emocjonalne potrzeby. Jednak prosta rozrywka pomaga tylko doraźnie, a problemy pozostają nierozwiązane. Jedynie szczerość ze sobą samym przynosi oczekiwany spokój.

Przesadnie reagujesz na drobne sprawy

Czy zdarza ci się przemilczeć ważne sprawy, ale przesadzać i wybuchać w błahostkach? Jeśli tak, to po prostu próbujesz odwrócić umysł ludzi od swoich prawdziwych problemów i wątpliwości. Taka reakcja może również wynikać z potrzeby wyładowania się na czymś innym niż rzeczywiste kłopoty. Drobnostki nie powinny mieć na ciebie tak dużego wpływu. Jeśli tak jest, to znak do popracowania nad swoim wnętrzem.

Prawie nie wyrażasz swoich obaw

Jednym ze znaków duszenia emocji jest to, że decydujesz się zachować swoje obawy dla siebie. Robisz to w każdej sytuacji, nie pozwalając sobie na spontaniczne reakcje. To bardzo trudna sytuacja: wyrażanie tego, jak się czujesz, jest dobrym sposobem na uwolnienie się od stresu i napięć. Zatrzymywanie tego dla siebie sprawi, że będziesz niespokojny przez dłuższy czas.

Masz problemy psychosomatyczne

Więzione w ciele emocje są w stanie „wychodzić na światło dzienne” poprzez różne fizyczne dolegliwości. Szukamy wtedy porady u lekarzy, którzy nie są w stanie zdiagnozować choroby. Dlatego należy zwrócić się do swojego wnętrza. Może terapia psychologiczna lub zwykłe metody relaksacji umysłu przyniosą oczekiwaną ulgę?

Męczy cię towarzystwo ekspresyjnych ludzi

Bycie introwertykiem to jedno, ale nadmierne zamykanie się w swojej skorupie powinno być niepokojącym zjawiskiem. Dla tłumiącego emocje przebywanie w pobliżu ekspresyjnych osób jest męczące, ponieważ sam nie opowie o swoich uczuciach. Nawet zachęcony przez innych będzie czuł się nieswojo.

Unikasz konfrontacji z ludźmi

Jeśli nieustannie unikasz konfrontacji z ludźmi i nie angażujesz się w rozwiązywanie swoich obaw, często dławisz swoje emocje. Informowanie ludzi o swoich realnych uczuciach uwalnia twój umysł od stresującego myślenia. Czasem wymaga to sporo odwagi, jednak spokojne wypowiedzenie swojego zdania nie powinno nikogo zranić.

