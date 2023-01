Kobiety są bardziej empatyczne od mężczyzn. Naukowcy mają na to dowody

Kobiety są bardziej empatyczne od mężczyzn i łatwiej przychodzi im wczuwanie się w myśli innych osób. Tę powszechną prawdę potwierdzają dziś dowody naukowe. Z badań przeprowadzonych przez multidyscyplinarny zespół naukowców w 57 krajach wynika, że kobietom znacznie łatwiej przychodzi współodczuwanie i wczuwanie się w emocje rozmówcy.

Kobiety są bardziej empatyczne

Badanie zostało opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences. Wynika z niego, że „czytanie w myślach z oczu” jak czasem nazywa się teorię umysłu lub empatię poznawczą, przychodzi znacznie łatwiej kobietom niż mężczyznom.

Badanie polegało na dobraniu odpowiedniego słowa do wyrazu twarzy osoby znajdującej się na zdjęciu. Kobiety uzyskiwały wyższe wyniki niż mężczyźni, ponieważ naturalnie trafniej i szybciej potrafiły dobrać odpowiednie słowa, wczuwając się w stan emocjonalny osoby znajdującej się na zdjęciu.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele 57 krajów. Zespół naukowców kierowany przez Uniwersytet Cambridge i współpracowników z uniwersytetów Bar-Ilan, Harvard, Washington i Haifa, a także IMT Lucca, przeanalizował wyniki badań ponad 305 tysięcy osób z 57 krajów. W 36 krajach kobiety uzyskały znacznie wyższe wyniki niż mężczyźni.

Czym jest teoria umysłu?

Teoria umysłu polega na wyobrażaniu sobie stanu umysłu drugiej osoby. Jak wynika z badań, trafnie odczytywać emocje innych ludzi potrafią już małe dzieci w wieku 3-4 lat. W tym wieku mogą wystąpić również problemy z deficytem teorii umysłu, które mogą pogłębiać się później przez całe życie.

Osoby cierpiące na deficyt teorii umysłu mają mniejszą wrażliwość na innych ludzi, problemy z nawiązywaniem głębszych relacji. Nie potrafią odczuwać emocji innych, mają problemy ze zrozumieniem ich zachowania czy z odczytywaniem wysyłanych przez nich sygnałów.

Czytania umysłu nie można się nauczyć. Jest to wrażliwość, z którą człowiek się rodzi i którą może posiadać lub jej nie mieć. Można jednak ją trenować, wykonując różne ćwiczenia z teorii umysłu.

Czytaj też:

Psychika Polaków w dobie kryzysów. Prof. Heitzman: „Najważniejsze jest tworzenie więzi”Czytaj też:

Jak się zachować, kiedy widzi się wypadek na drodze?