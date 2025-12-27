O tym nie mówią polscy mężczyźni. „Cicha pułapka sukcesu”

Jeszcze kilkanaście lat temu męskość w biznesie utożsamiano z nieomylnością, siłą i zawodową dominacją. „Prawdziwy mężczyzna” miał zarabiać, budować, zapewniać bezpieczeństwo i nigdy się nie skarżyć. Wątpliwości, zmęczenie czy emocje traktowano jako oznakę słabości. Ten model przez lata był fundamentem męskiej tożsamości zawodowej – i jednocześnie jej największą pułapką. Dziś ten obraz zaczyna się chwiać. I nie jest to wyłącznie intuicja psychologów czy coachów biznesu, lecz wniosek płynący z konkretnych danych.

Presja sukcesu pod lupą badań