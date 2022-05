Wystarczy 15 minut dziennie, żeby zapanować nad stresem

Stres może prowadzić do problemów z pamięcią, osłabienia kondycji psychicznej, zaburzeń nastroju, niekiedy nawet depresji czy zaburzeń lękowych. Objawy stresu są różne, do najczęstszych należą:

bóle brzucha,

skurcze żołądka,

brak apetytu,

kołatanie serca,

potliwość rąk.

Każdego dnia rano przeznacz 15 minut na relaks

Uczucie szczęścia można wyćwiczyć – uważa Broderick Sawyer, psycholog kliniczny w Louisville w USA, który prowadzi badania nad stresem. Psycholog wskazuje, jak ważne jest, żeby rozpocząć dzień z pozytywnym nastawieniem.

„Trzeba zadbać, o to, żeby przez 15 minut robić coś, co sprawia ci przyjemność. Będzie to punkt odniesienia, do którego będziesz wracał przez cały dzień” – mówi psycholog kliniczny Broderick Sawyer.

Negatywne skutki stresu

Stres negatywnie wpływa na nasz organizm. Może doprowadzić do rozwoju wielu różnych schorzeń nie tylko układu nerwowego, ale również sercowo-naczyniowego. Może powodować:

choroby serca,

zawał serca,

podwyższenie poziomu cholesterolu,

nadciśnienie tętnicze,

bóle głowy,

problemy z koncentracją,

zaburzenia snu i bezsenność.

Sprawdź, jak zapanować nad stresem

Znajdź czas na wypicie porannej kawy



Możesz się zrelaksować, robiąc całkiem zwyczajne rzeczy. Znajdź czas na wypicie bez pośpiechu porannej kawy. Zamiast wiadomości w radiu, posłuchaj ulubionej muzyki.



Prowadź dziennik



Codziennie zapisuj, jak się czujesz. Notuj, co przynosi ci radość i spokój, a co cię denerwuje. Będziesz bardziej świadomy swoich działań.



Bądź aktywny



Regularne ćwiczenia zwiększają poziom endorfin. Co najmniej trzy razy w tygodniu znajdź czas na jogę, spacer lub jazdę na rowerze.



Unikaj restrykcyjnych diet

Stosowanie restrykcyjnej diety i drastyczne ograniczenie spożywanych kalorii może spowodować wzrost poziomu kortyzolu we krwi. Ważne jest, aby spożywać odpowiednią ilość węglowodanów, pobudzających mózg do produkcji uspokajającej serotoniny. Unikaj też długich przerw w jedzeniu, ponieważ powodują spadek poziomu cukru we krwi i większą drażliwość.



Stosuj aromaterapię



Uspokojenie, relaks i lepszy sen zapewni ci terapia olejkami eterycznymi. Specjaliści polecają zwłaszcza lawendowy, pomarańczowy i cytrynowy. Czytaj też:

