Jak poprawić swoje zdrowie psychiczne? W Krakowie ruszyły wyjątkowe warsztaty

Skriptura to program stworzony przez psychoterapeutę Krzysztofa Walczewskiego oraz pisarza i poetę Michała Zabłockiego. Jak wyjaśniają autorzy, podstawą programu jest wynikające z praktyki przekonanie, że systematyczne doświadczenie pisarskie uruchamia zasoby rozwojowe i daje dostęp do wewnętrznych dialogów, a przez to poprawia społeczną komunikację jednostki. Skriptura polega na połączeniu metodyki kształcenia zdolności pisarskich z wiedzą psychologiczną dotyczącą osobistego rozwoju.

„Jeśli ktoś wam kiedyś powiedział, że nie potraficie pisać, nie wierzcie mu. Każdy, kto demotywuje was w tej aktywności, jest śmiertelnym wrogiem waszej osobowości i waszego zdrowia psychicznego” – napisał Michał Zabłocki, jeden z autorów projektu.

Pisanie w służbie zdrowie psychicznemu

Chociaż wielu z nas może się wydawać, że nie potrafi pisać, w założeniu programu to nie jest kluczowe. Pomagać człowiekowi ma sam proces, przyglądanie się swoim myślom, porządkowanie ich. Nie chodzi więc o stworzenie dzieła literackiego – chociaż i to może być „efektem ubocznym” – ale poznanie siebie i wejrzenie w głąb swoich przeżyć.

”Każdy z nas robi co innego. Ale wszyscy musimy pisać. Bo kto nie pisze, ten w zasadzie nie myśli. A najlepsze myśli przychodzą człowiekowi do głowy właśnie w trakcie pisania, choćby i siadał z całkowicie pustą głową. Po prostu zaczynasz ogarniać zdanie po zdaniu i musi się coś wydarzyć” – dodaje Michał Zabłocki.

Warsztaty ruszają 27 maja w Krakowie i będą się odbywać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Więcej informacji na Facebooku.

