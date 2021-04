Zdaniem ekspertów nawet 10-minutowy spacer może załagodzić objawy depresji

Jak podaje Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Lęku i Depresji (ADAA), nawet 10-minutowy spacer może równać się 45-minutowemu treningowi jeśli chodzi o korzyści, jakie przynosi to naszej psychice. Daje naszemu umysłowi impuls, którego potrzebuje do odzyskania energii, jednocześnie nie przeciążając organizmu.

Związek między spacerem a zdrowiem

Badania medycyny sportowej wykazały, że osoby o wyższym poziomie ogólnej aktywności fizycznej wykazują zmniejszone objawy depresji. Wyniki te były spójne w różnych krajach i kulturach oraz u uczestników w każdym wieku, od dzieci po seniorów.

Istnieje wiele dowodów, że spacer może zmniejszyć ryzyko depresji, ponieważ istnieje silny związek między ćwiczeniami a zdrowiem psychicznym. Regularne chodzenie może pomóc złagodzić depresję dzięki lepszej mobilności i obniżeniu poziomu bólu. Nie bez znaczenia są endorfiny, które wydzielają się przy wysiłku fizycznym. Aby wzmocnić ten efekt, na spacer należy patrzeć jako na zasłużoną przyjemność, a nie trening do odrobienia.

„Aktywność fizyczna może być użyteczną strategią nie tylko w leczeniu depresji, ale przede wszystkim w zmniejszaniu częstości jej występowania. Postrzeganie ćwiczeń jako źródła radości, a nie źródła bólu, może pomóc ludziom pokonać barierę niskiej motywacji” – powiedział współautor badania, dr Felipe Barreto Schuch z Universidade Federal de Santa Maria.

„Chociaż 10 minut”

Dr Emmanuel Stamatakis z University of Sydney twierdzi, że każda aktywność ma znaczenie, „nawet jeśli robisz ją tylko 5–10 minut na raz, przełamując tym godziny siedzącego trybu życia”. Liczy się także wchodzenie po schodach, noszenie ciężkich toreb z zakupami lub sprzątanie domu.

Badanie opublikowane w British Journal of Sports Medicine wykazało, że to całkowita ilość aktywnego czasu spędzanego w ciągu dnia ma znaczenie, ponieważ drobne okresy mogą się sumować. Oznacza to, że w praktyce wykonanie 5 spacerów po 10 minut każdy jest podobne, co 50-minutowy spacer – i tym bardziej korzystne, jeśli przerywa długie godziny siedzenia.

