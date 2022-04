Tydzień Zdrowia Psychicznego – w walce ze stygmatyzacją zaburzeń psychicznych

Każdego roku miliony ludzi na całym świecie słyszą diagnozę zaburzeń zdrowia psychicznego. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO jest to bardzo powszechna grupa złożonych zaburzeń, które mogą przybierać różne formy − w tym m.in. depresję, zaburzenia lękowe, dwubiegunowe, zaburzenia odżywiania i schizofrenię. Tylko na depresję w naszym kraju choruje ok. 1,5 mln osób. Dodatkowo wyniki badania przeprowadzonego dla UCE Research i Syno Poland w lutym 2022 r. pokazały, że ponad 60 proc. dorosłych ankietowanych Polaków wykazuje różne symptomy depresji.

Najczęściej wymieniane to:



uczucie zmęczenia i brak energii – niemal 38 proc.,

obniżenie nastroju – prawie 29 proc.,

zaburzenia snu – 28,5 proc.,

osłabienie koncentracji i uwagi – niespełna 19 proc.,

pesymistyczne myśli, czarne widzenie przyszłości – 16,5 proc.,

zmniejszenie lub brak odczuwania przyjemności z rzeczy, które wcześniej sprawiały nam radość – 13,3 proc.,

niska samoocena i mała wiara w siebie – 16,4 proc.

W ostatnich latach – zintensyfikowanych przez okres pandemii – eksperci przekierowują naszą uwagę na rolę profilaktyki, diagnostyki oraz na podjęcie działania w kierunku leczenia psychicznego. Nadal największym wyzwaniem pozostaje nasza niska świadomość społeczna o znaczeniu zdrowia psychicznego – a przed pójściem do psychologa lub do psychiatry najczęściej powstrzymuje nas wstyd. Dlatego w ramach kampanii #TydzieńZdrowiaPsychicznego Fundacja Ernesta Wójcickiego podjęła się edukacji na rzecz dobrostanu psychicznego, aby zwiększyć świadomość i zrozumienie, a jednocześnie zmniejszyć stygmatyzację związaną z tym obszarem.

Razem możemy przełamać stygmatyzację

Pierwszego dnia trwającego już #TygodniaZdrowiaPsychicznego Fundacja Ernesta na Instagramie zainicjowała rozmowę na temat tego, w jaki sposób mówić o zaburzeniach psychicznych.

– Często niestety nie zdajemy sobie sprawy z tego, że bagatelizowanie zaburzeń psychicznych może powodować unieważnienie przeżywanych trudności. Z kolei przyklejanie łatek, czy powielanie stereotypów jest niesprawiedliwe i zwykle niezgodne z tym, jak dane zaburzenie, czy choroba przebiegają. – mówi Aleksandra Stępień, psycholożka Fundacji Ernesta. – Warto, więc dbać o język, który ma ogromne znaczenie w procesie normalizacji zaburzeń psychicznych i może przyczyniać się do obniżania poziomu lęku u osób w kryzysie psychicznym.

Każdy z nas może włączyć się w walkę ze stygmatyzacją i przyczynić się do normalizacji zaburzeń psychicznych. Jak to zrobić? Przede wszystkim warto zadbać o własną edukację w tym zakresie, sprawdzać fakty, sięgać do rzetelnych źródeł informacji i nie ulegać stereotypom. Gdy jesteśmy świadkami stygmatyzacji osoby zmagającej się z zaburzeniami psychicznymi – reagujmy. Możemy także po prostu głośno mówić o tym, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, co zdrowie fizyczne.

#TydzieńZdrowiaPsychicznego

Fundacja Ernesta w ramach kampanii na swoim Instagramie oraz stronie internetowej www.fundacjaernesta.pl przez cały tydzień będzie publikować materiały edukacyjne dot. zdrowia psychicznego, w tym m.in. wywiad z seksuologiem o seksualności w kontekście zdrowia psychicznego. Pojawi się również materiał na temat czerwonych flag, czyli zachowań i emocji, które powinny zaniepokoić nas i naszych bliskich, gdy się pojawiają, a także wskazujący, gdzie wówczas szukać wsparcia. Ponadto psychoterapeuci Fundacji Ernesta przygotowali materiał pt. Psychoterapia od A do Z, w którym przybliżą to, jak wygląda i na czym polega konsultacja u psychoterapeuty.

Misją Fundacji Ernesta jest bezpłatna pomoc psychologiczna kobietom, które doświadczyły trudnej sytuacji okołoporodowej – poronienia, martwego urodzenia, porodu przedwczesnego, osobom, które cierpią z powodu depresji okołoporodowej, a także parom zmagającym się z niepłodnością. I właśnie dlatego zwieńczeniem Tygodnia Zdrowia Psychicznego będzie webinar dotyczący lęku, w którym prowadząca opowie m.in. o tym, czym ten lęk jest i jak sobie z nim radzić.

