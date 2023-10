Kryzysowy Telefon Zaufania pomaga coraz większej liczbie osób. Zadzwonić może każdy

10 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Został on ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego na początku lat dziewięćdziesiątych. Jest to dobra okazja, by zwrócić uwagę na problem zaburzeń psychicznych, który zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie, istnieje na coraz większą skalę. Pokazują to między innymi statystki, zgodnie z którymi godziny rozmów w Kryzysowym Telefonie Zaufania można już liczyć w tysiącach.

Kryzysowym Telefon Zaufania – pomoc w kryzysie emocjonalnym

Kryzysowy Telefon Zaufania prowadzony jest przez NASK i Niebieską Linię Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Jest to forma wsparcia dla osób dorosłych, które doświadczają kryzysu emocjonalnego, a także cierpią z powodu depresji, chronicznego stresu czy bezsenności.

6 października 2023 roku na konferencji prasowej w Olsztynie zostały przedstawione konkretne liczby, obrazujące skalę potrzebnej pomocy. W Kryzysowym Telefonie Zaufania, pod numerem 116 123, odebrano dotąd 38 174 połączenia i przyjęto 2750 informacji on-line. Podano również, ile wyniósł czas spędzony na rozmowach z osobami w kryzysie. Było to 12 825 godzin. W Kryzysowym Telefonie Zaufania pracuje ponad 70 ekspertów, a przeciętny czas rozmowy z osobami w kryzysie emocjonalnym wynosi 20 minut. Jak podała ekspertka z NASK Zuzanna Polak – gdy zajdzie taka potrzeba – specjaliści dyżurujący na infolinii mogą połączyć się z odpowiednimi służbami, na przykład policją.

Coraz więcej odebranych połączeń w Kryzysowym Telefonie Zaufania

Podczas konferencji minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował, że w ciągu ostatniego roku liczba połączeń odebranych przez specjalistów z tej infolinii zwiększyła się o 60 procent.

„Kiedy zaczęliśmy wykonywać pomiar wybranych połączeń, okazało się, że odbierany jest tylko co czwarty z nich, czyli 3/4 połączeń od osób w kryzysie, które zdecydowały się skorzystać z telefonu zaufania, pozostały nieodebrane” – powiedział Janusz Cieszyński. Żeby zwiększyć liczbę odbieranych telefonów od osób w kryzysie emocjonalnym, zostało wprowadzonych kilka modyfikacji, między innymi:

wprowadzono monitoring połączeń, by eksperci mogli oddzwaniać w przypadku nieodebranego połączenia,

wprowadzono możliwość skontaktowania się z infolinią za pomocą formularza kontaktowego.

Minister Janusz Cieszyński zaznaczył, że chciałby, by liczba odbieranych połączeń jeszcze wzrosła, jednak do tego potrzebni są odpowiedni eksperci – ludzie ze specjalistyczną wiedzą.

Kryzysowy Telefon Zaufania – każdy może otrzymać pomoc

Kryzysowy Telefon Zaufania powstał z myślą o osobach, które potrzebują wsparcia i pomocy psychologicznej z powodu trudnej sytuacji życiowej, kryzysu emocjonalnego. Każdy z konsultantów posiada wyższe wykształcenie psychologiczne lub pokrewne oraz przeszedł cykl szkoleń z zakresu telefonicznej pomocy psychologicznej. Konsultanci Kryzysowego Telefonu Zaufania nie oceniają postaw osób dzwoniących i nie wartościują ich zachowań. Dzięki temu każda osoba może bez stresu oraz obaw zadzwonić, gdy będzie potrzebowała pomocy. Połączenie jest całkowicie bezpłatne.

Jeśli jesteś w kryzysie emocjonalnym – możesz uzyskać pomoc w Kryzysowym Telefonie Zaufania, dzwoniąc pod numer 116 123.

