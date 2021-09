Dzień Chłopaka. 10 badań, które mężczyźni w każdym wieku powinni regularnie wykonywać

Od tego, jaki stosunek do kwestii związanych ze zdrowiem wyrobimy sobie w młodych latach może zależeć, w jaki sposób niemal przez całe życie będziemy traktować nasz organizm.

Dzień Chłopaka to doskonała okazja do przypomnienia wszystkim panom – zarówno tym młodym, jak i nieco starszym – o zasadach, którymi powinni się kierować, by żyć jak najdłużej i badaniach profilaktycznych wartych systematycznego powtarzania.

Chłopaki nie płaczą, a... powinni (nie tylko) dla zdrowia psychicznego

Przez lata panowało przekonanie, że okazywanie uczuć i emocji nie jest męską cechą i zaliczane jest raczej do absurdalnej kategorii „cnót niewieścich” niż do atrybutów silnych mężczyzn.

„Chłopaki nie płaczą” – śpiewał z przekorą Muniek Staszczyk, który sam przez lata walczył z depresją. Niestety nadal wiele osób – zwłaszcza płci męskiej – nie potrafi się dzielić swoimi problemami, a nieumiejętność radzenia sobie z tym, co nas trapi, szkodzi nie tylko psychice, ale zaburza funkcjonowanie całego organizmu.

Brak osoby, której możemy się zwierzyć, ma destrukcyjny wpływ na nasz mózg i sprawia, że starzejemy się aż o 4 lata szybciej niż rówieśnicy – dowiedli niedawno naukowcy z Harvardu.

Jeśli zależy nam, by młodzi ludzie rozwijali się prawidłowo i w przyszłości nie mieli problemów zarówno z psychiką, jak i z tym, jak działa ich całe ciało, powinniśmy okazać im wsparcie emocjonalne i zachęcać zarówno do rozmowy, jak i wypłakiwania się z ich problemów.

Warto też pokazać im – najlepiej na własnym przykładzie – jak ważne jest wykonywanie systematycznych badań diagnostycznych. O czym należy pamiętać?

10 badań profilaktycznych dla młodych i nieco starszych mężczyzn

Jeśli chcemy być zdrowi, to do lekarza musimy się zgłaszać nie tylko wtedy, gdy nas coś boli – a takie przekonanie jest powszechne (nie tylko w męskiej części społeczeństwa).

O nasz organizm należy dbać co najmniej tak samo, jak o... samochód, który także potrzebuje regularnych przeglądów. Jak często należy się zgłaszać na taki „przegląd” do przychodni zdrowia i kiedy należy wykonywać niezbędne badania?

Oto kilka istotnych szczegółów, o których powinny pamiętać zarówno młodsi, jak i nieco starsi mężczyźni.

Samobadanie jąder – raz w miesiącu



Zarówno każdy dorosły mężczyzna, jak i dorastający młodzieniec powinien zdawać sobie sprawę z tego, że raz w miesiącu należy wykonywać samobadanie jąder, a jeśli tylko pojawią się niepokojące zmiany (np. guzki lub zgrubienia), trzeba jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Na badanie jąder w specjalistycznych gabinetach lekarskich panowie powinni zgłaszać się regularnie co 3 lata, a mężczyźni zagrożeni chorobami prostaty (obciążeni genetyczną predyspozycją do tych chorób) dodatkowo powinni wykonywać badanie proktologiczne.



Wizyta kontrolna u dentysty – co pół roku



Im masz mniej własnych zębów, tym bardziej narażasz się na... utratę pamięci i zaburzenia funkcji poznawczych w starszym wieku – dowodzą naukowcy z Nowego Jorku. Wbrew pozorom dobry wpływ na mózg może mieć nawet samo nitkowanie zębów i czyszczenie ich z 5 stron nicią dentystyczną – udowodnili badacze z Tokio.

O prawidłowy stan jamy ustnej trzeba dbać nie tylko na co dzień – myjąc zęby przynajmniej dwukrotnie w ciągu doby, ale także systematycznie odwiedzając gabinet stomatologiczny – najlepiej co 6 miesięcy.



Jakie badania robić raz w roku?



Już po przekroczeniu progu dorosłości młodzi mężczyźni powinni pamiętać o tym, by co roku wykonywać:

ogólne badanie stanu zdrowia u internisty (kontrola masy ciała i pomiar ciśnienia)badanie ogólne moczu, morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi



Badanie wzroku – przynajmniej raz na 5 lat



Jeśli mamy problemy ze wzrokiem, to co roku powinniśmy się zgłosić do okulisty – zwłaszcza gdy nosimy okulary, a nasza wada się zmienia.

Młodym mężczyznom około 20-30 lat z doskonałym wzrokiem przydadzą się jednak badania oczu co najmniej raz na 5 lat, bo w tym czasie sporo w ich oczach może zajść sporo niepokojących zmian.



Jakie badania wykonywać przynajmniej co 3 - 5 lat?



Dwudziesto- i trzydziestoletni mężczyźni powinni pamiętać o takich badaniach jak:

USG jamy brzusznej – co 3 do 5 latpomiar elektrolitów (potasu, fosforu, wapnia, magnezu i sodu) – co 3 latalipidogram + frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy – co 5 lat



O jakich badaniach powinni pamiętać palacze?



Osoby, które palą papierosy, powinny przynajmniej raz w roku wykonać RTG klatki piersiowej. Takie badanie pacjentom, którzy nie palą, polecane są zaś co 5 lat.

Nałogowi palacze powinni pamiętać też o spirometrii, dzięki której można wykryć m.in. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).



Jakie badania wykonać u urologa?



Mężczyźni mający około 20-30 lat powinni pamiętać o:

badaniu jąder pod kątem raka jądra – co 3 latabadaniu proktologicznym – jeśli grożą im dziedziczne problemy z prostatą



Jakie badania powinni zrobić panowie po czterdziestce?



Oprócz wszystkich poprzednich badań zalecanych młodszym osobom, mężczyźni, którzy kończą 40 lat, powinni nadal regularnie wykonywać samobadanie jąder, a dodatkowo zadbać o:

kontrolę prostaty za pomocą badania per rectum – raz w rokuprześwietlenie płuc – co 2 lata (lub według wskazań lekarza – zwłaszcza osoby palące papierosy)sprawdzanie pod dermatoskopem znamion i pieprzyków pod kątem czerniakaEKG – co 2-3 latakontrola wzroku u okulisty, badanie dna oka i ciśnienia śródgałkowego – co 2 lataRTG klatki piersiowej – co 5 latgastroskopia – co 5 latbadanie gęstości kości – raz na 10 lattest na obecność krwi utajonej w kale – po 45. roku życia co roku, pod kątem raka jelita grubego



Lista badań dla mężczyzn 50+ i 60+



Oprócz wcześniejszych badań profilaktycznych dodatkowo w kalendarzu należy zaznaczyć:

kolonoskopię (badanie endoskopowe jelita grubego) – co 5 lattest na obecność krwi utajonej w kale – co roku (pod kątem raka jelita grubego)USG jamy brzusznej – raz w rokuRTG klatki piersiowej – co 5 lat (lub co roku, jeśli palimy papierosy)badanie hormonów tarczycy – co rokubadanie znamion pod dermatoskopem – zwłaszcza jeśli często się opalamybadanie densytometryczne gęstości kości – raz na 10 latbadanie słuchu – raz na 10 lat



Badania jąder



Ze względu na to, że po 50. roku życia wzrasta ryzyko zmian w gruczole krokowym, każdy mężczyzna oprócz samobadania jąder powinien:

odwiedzić urologa, poddać się badaniu prostaty per rectum i powtarzać je raz na dwa lataraz w roku wykonać oznaczenie antygenu PSAraz na 3 lata zgłosić się na badanie jąder przez lekarza

Z wiekiem lista badań kontrolnych zalecanych indywidualnie przez lekarzy może się wydłużać, dlatego warto być pod stałą opieką doświadczonych specjalistów i stosować się do ich wskazań.Czytaj też:

