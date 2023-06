Zgonów nie ma, ale koniec pandemii to nie koniec koronawirusa. Jak wygląda rzeczywistość z COVID-19?

W dobowym raporcie resortu zdrowia nie ma specjalnych zaskoczeń. Odnotowano 31 nowych zakażeń koronawirusem, u 9 osób doszło do reinfekcji. Zgonów z powodu COVID-19 jak i chorób współistniejących nie odnotowano. Najwięcej zakażeń dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego (9) i śląskiego (4). W kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim nie odnotowano ani jednego przypadku koronawirusa.

Ile zakażeń koronawirusem w minionym tygodniu?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało też najnowszy raport tygodniowy. Wynika z niego, że od 15 do 21 czerwca koronawirusem zakaziło się 179 osób – w 49 przypadkach była to reinfekcja. W tym czasie z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 2 osoby, a sam koronawirus bezpośrednio nie spowodował żadnego zgonu. Jednak lekarze apelują do pacjentów, aby nadal nie lekceważyli objawów mogących wskazywać na COVID-19, takich jak ból gardła, mięśni, kaszel, katar czy zapalenie spojówek. Zastrzegają, że koniec pandemii nie oznacza końca koronawirusa.

Zachorowania w poszczególnych województwach od 15 do 21 czerwca 2023 roku:

mazowieckie – 29,

śląskie – 17,

warmińsko-mazurskie – 17,

kujawsko-pomorskie-15,

lubelskie-14,

świętokrzyskie-12,

zachodniopomorskie – 11,

dolnośląskie – 10,

pomorskie – 10,

opolskie – 9,

podlaskie – 9,

wielkopolskie – 8,

łódzkie – 7,

małopolskie – 6,

podkarpackie – 4,

lubuskie – 3.

8 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Liczba wykonywanych testów utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi około 12 tys. w skali tygodnia.

Tygodniowe raporty koronawirusowe

Tygodniowy raport covidowy w ostatnich tygodniach prezentował się następująco (wyniki dotyczą raportów publikowanych we środy):

21 czerwca – 179 zakażeń koronawirusem, 2 zgony (z powodu COVID-19 – 0, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 2),

14 czerwca – 238 zakażeń koronawirusem, 3 zgony (z powodu COVID-19, jak również chorób współistniejących),

7 czerwca – 341 zakażeń koronawirusem, 7 zgonów,

31 maja – 399 zakażeń koronawirusem, 6 zgonów,

24 maja – 627 zakażeń koronawirusem, 6 zgonów,

17 maja – 736 zakażeń koronawirusem, 4 zgony,

10 maja – 964 zakażenia koronawirusem, 17 zgonów,

3 maja – 1272 zakażenia, 17 zgonów,

26 kwietnia – 2457 zakażeń, 9 zgonów,

19 kwietnia – 4748 zakażeń, 18 zgonów,

12 kwietnia – 4761 zakażeń, 12 zgonów,

5 kwietnia – 1240 zakażeń, 13 zgonów,

29 marca – 1763 zakażenia, 31 zgonów,

22 marca – 3048 zakażeń, 29 zgonów,

15 marca – 4071 zakażeń, 26 zgonów,

8 marca – 3907 zakażeń, 19 zgonów,

1 marca – 2992 zakażenia, 14 zgonów,

22 lutego – 2770 zakażeń, 7 zgonów.

Od początku pandemii w Polsce koronawirusem zakaziły się 6 517 673 osoby. 119 624 pacjentów zmarło.

Co zmieni zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego?

1 lipca 2023 zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Jest to spowodowane malejącą liczbą zachorowań na COVID-19. Decyzję podjął Minister Zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa w placówkach opieki medycznej (szpitalach, przychodniach i innych podmiotach leczniczych). Ale to nie wszystko. Unieważniony zostanie obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 wobec osób wykonujących zawody medyczne (lekarzy, pielęgniarek) i realizujących usługi farmaceutyczne, a także studentów kierunków medycznych. Zmienią się również zasady pracy zdalnej – wykonywanie obowiązków służbowych w domu będzie możliwe tylko w szczególnych sytuacjach uzasadnionych działaniem tak zwanej siły wyższej, chyba, że regulamin danej firmy będzie mówił inaczej. Do zakładów pracy wrócą szkolenia BHP.

Lekarze przypominają, żeby mimo wszystko zachować ostrożność i jednak nie rezygnować z noszenia maseczek w placówkach medycznych. Przykładem są Chińczycy, którzy wciąż bardzo odpowiedzialnie podchodzą do COVID-19 i z własnej woli zakrywają usta i nos w środkach komunikacji i w przychodniach oraz szpitalach. Polacy wciąż szczepią się przeciw COVID-19. Każdego dnia szczepionkę przyjmuje około 100 osób. Od 27 grudnia 2020 roku (wtedy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19) podano ponad 58 mln dawek szczepionek. Piąta dawka rekomendowana jest osobom o obniżonej odporności i seniorom oraz pracownikom placówek medycznych, zwłaszcza tym, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami z COVID-19.

