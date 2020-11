Mężczyźni też mogą mieć raka piersi. Co powinno zaniepokoić?

2012 roku Len Robertson, 46-letni nauczyciel muzyki w liceum i muzyk z Brooklynu w Nowym Jorku, zauważył wydzielinę z lewego sutka.

– To było niepokojące. Zrobiłem rozeznanie i dowiedziałem się, że to nigdy nie jest dobry znak – mówi Robertson. Poszedł do specjalisty zajmującego się zdrowiem piersi, aby się przebadać. Niedługo później przeszedł zabieg usunięcia niewielkiego, niezłośliwego guza z jego lewej piersi. Chociaż większość guzków piersi zalicza się do łagodnych, Robertson uznał to za znak, aby zwracać uwagę na wszelkie inne zmiany w jego piersiach.

Sześć lat później, latem 2018 roku, Robertson podnosił ciężary i pracował nad poprawą formy. Pewnego dnia wykonywał prace domowe, kiedy poczuł ostry ból w lewej piersi. Potem obszar zaczął puchnąć. – Rozmawiałem z jednym z moich przyjaciół z siłowni i powiedział: „Wygląda na to, że coś naciągnąłeś. Zrób sobie kilkudniową przerwę” – wspomina Robertson.

Ból po siłowni okazał się bólem nowotworowym

Minął tydzień lub dwa, a obrzęk nadal nie ustąpił, więc Robertson umówił się na kolejną wizytę u specjalisty ds. chorób piersi. Lekarz również podejrzewał, że prawdopodobnie naciągnął mięsień, ale dla bezpieczeństwa wykonał USG jego piersi.

W trakcie badania lekarz poprosił Robertsona, aby wydał z siebie trochę dźwięków. Powiedział mu, że typowa tkanka, która nie jest rakowa, porusza się, kiedy mówi. Jego tkanka nie poruszała się.

– Byłem zszokowany. Nie wiedziałem, że mężczyzna może zachorować na raka piersi – przyznaje Robertson.

Po zapoznaniu się z wynikami lekarz powiedział Robertsonowi, że musi natychmiast wykonać mammografię i wykonał kolejny telefon, aby omówić wyniki. – W tym momencie wiedziałem, że coś się dzieje – wspomina Robertson.

II stadium raka, jeszcze bez przerzutów

Tydzień później pierś Robertsona nie była już opuchnięta, ale czuł w niej guzek. Po serii biopsji we wrześniu 2018 roku u mężczyzny zdiagnozowano raka piersi w II stadium. Oznaczało to, że jego rak był większy, ale nie dał jeszcze przerzutów do innych części ciała i nie migrował. Mężczyzna miał dwa guzy w lewej piersi i oba rosły. Lekarze znaleźli je w samą porę.

– Pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, było to, że muszę przygotować się na najgorsze. Naprawdę myślałem, że w tym momencie umrę – relacjonuje mężczyzna.

Rak piersi u mężczyzn występuje rzadko i stanowi mniej niż 1% wszystkich przypadków raka piersi. Ponieważ rak piersi u mężczyzn jest tak rzadki, szpital, w którym zdiagnozowano Robertsona, nie był przygotowany do leczenia go. Na szczęście trafił do Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) na Manhattanie.

Po badaniu i serii testów jak najszybciej miał przejść podwójną operację mastektomii, a następnie chemioterapię.

Mężczyźni częściej niż kobiety są diagnozowani pod kątem raka piersi w zaawansowanym stadium, prawdopodobnie z powodu braku świadomości. 95% przypadków raka piersi u mężczyzn jest takich jak u Robertsona: wciąż we wczesnych stadiach i raczej uleczalnych.

Rak piersi u mężczyzn – objawy

Jeśli chodzi o oznaki raka piersi, mężczyźni mają tendencję do wykazywania jędrnych, bezbolesnych mas, podczas gdy rak piersi u kobiet jest często wykrywany na mammogramach przesiewowych, zanim staną się wyczuwalne. Objawy, które mogą wskazywać na raka piersi u mężczyzn, to m.in.:

Guz lub zgrubienie w okolicach piersi lub pod pachami

Zmiana wielkości lub kształtu piersi

Obrzęk, zaczerwienienie lub łuszcząca się skóra piersi, sutka lub otoczki (przyciemniona skóra otaczająca sutek)

Podrażnienie, marszczenie lub wgłębienie skóry piersi, które mogą przypominać skórkę pomarańczową

Wydzielina z brodawki, ból lub wywrócenie do wewnątrz.

Rak piersi u mężczyzn – czynniki ryzyka

Ważne jest również, aby zdawać sobie sprawę z czynników ryzyka raka piersi u mężczyzn. Obejmują one:

Starszy wiek (większość przypadków raka piersi występuje u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat)

Nadwaga lub otyłość

Mutacje genetyczne, takie jak BRCA1 i BRCA2

Rodzinna historia raka piersi

Wysoki poziom estrogenów z powodu choroby, takiej jak marskość wątroby lub zespół Klinefeltera (choroba genetyczna).

W przeszłości poddawałeś się radioterapii klatki piersiowej.

