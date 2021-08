Rewolucja w wykrywaniu glejaków mózgu. Nowa metoda błyskawicznie diagnozuje nawet małe guzy

Glejaki to nowotwory mózgu i rdzenia kręgowego, które należą do najczęstszych (po białaczkach) nowotworów wieku dziecięcego. Mogą także występować u dorosłych, ale objawy związane z narastającym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym tj. bóle i zawroty głowy, poranne mdłości czy problemy z koncentracją lub zaburzenia pamięci nierzadko są bagatelizowane, przez co przez długi czas mogą rozwijać się w ukryciu, a kiedy rozrastają się do sporych rozmiarów w wielu przypadkach jest już zbyt późno, by można było skutecznie pomóc chorym.

Za najbardziej niebezpieczne uznawane są glejaki wielopostaciowe, które charakteryzują się wysoką złośliwością – zwykle są bardzo agresywne i łatwo rozprzestrzeniają się na kolejne obszary mózgu. Według szacunków lekarzy tylko około 12 proc. pacjentów ma szansę przeżyć następnych 5 lat od postawienia diagnozy. Wkrótce te ponure statystyki mogą się jednak zmienić.

Przełomowa metoda wczesnego diagnozowania guzów mózgu

Na łamach prestiżowego czasopisma medycznego „Cancers” naukowcy z University of Strathclyde w Glasgow zaprezentowali nowy sposób wczesnego rozpoznawania glejaków mózgu, który opracowali we współpracy ze specjalistami z firmy Dxcover.

twitter

Nowa metoda diagnostyczna o nazwie Multi Cancer Early Detection (MCED) opiera się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz płynnej biopsji spektroskopowej analizowanej w świetle podczerwonym i w szybkim tempie pozwala na wykrycie nawet niewielkich guzów (mających około 0,2 cm sześciennego).

Naukowcy zdążyli ją przetestować dotąd na 177 pacjentach z guzami mózgu (w tym 90 ze złośliwym glejakiem wielopostaciowym lub tzw. gwiaździakiem anaplastycznym), od których pobrano próbki krwi, a powstałe u nich zmiany nowotworowe oceniono za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI).

Walka z nowotworami mózgu może być łatwiejsza dzięki nowym testom diagnostycznym

Innowacyjny sposób rozpoznawania glejaków za pomocą spektroskopowej biopsji płynnej okazał się skuteczniejszy niż dotychczasowe metody diagnostyczne, które wykorzystuje się obecnie.

Zdaniem badaczy, nowe odkrycie pozwala na szybką identyfikację nawet niewielkich guzów o niskim stopniu złośliwości, dzięki czemu walka z nowotworami mózgu może być łatwiejsza niż do tej pory.

Naukowcy nie ukrywają, że mają w planach opracowanie nowych testów diagnostycznych, które ułatwią rozpoznawanie także innych rodzajów raka.

Czytaj też:

Jak nieprawidłowy poziom cholesterolu niszczy nasz mózg? Nowe odkrycieCzytaj też:

Naturalny doping dla mózgu. 5 produktów, które pomagają się lepiej skoncentrować