Nowa metoda diagnozowania raka piersi. Pomóc może... sztuczna inteligencja!

Naukowcy z Nowego Jorku przez kilka lat (2012-2018) prowadzili badania dotyczące wykrywania raka piersi. Ich wyniki właśnie opublikowano na łamach „Nature Communications”. Co udało się ustalić?

Jak wcześnie wykryć raka piersi?

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) do przeanalizowania niespełna 45 tys. zdjęć USG piersi pacjentek udało się wykazać, że można w ten sposób aż o 37 proc. podnieść efektywność w identyfikowaniu raka piersi i o 27 proc. ograniczyć konieczność wykonywania biopsji w przypadku podejrzanych guzów.

Do takich wniosków doszli badacze z NYU Langone Health przy Wydziale Radiologii Uniwersytetu Nowojorskiego. Ich zdaniem sztuczna inteligencja może pomóc w szczegółowej analizie zmian świadczących o raku piersi, dzięki czemu można w znacznym stopniu zmniejszyć liczbę biopsji zlecanych zbyt często w łagodnych przypadkach, które wcale tego nie wymagają, a zlecane są głównie dlatego, że lekarze mogą mieć wątpliwości co do ich charakteru i wolą się upewnić, z czym mają do czynienia.

Sztuczna inteligencja ułatwi diagnostykę raka piersi

Naukowcy szacują, że w normalnych warunkach radiolodzy są w stanie prawidłowo rozpoznawać raka piersi z 92-proc. skutecznością. Z pomocą sztucznej inteligencji ich skuteczność może wzrastać nawet do 96 proc.

Zdaniem specjalistów nowa metoda może być szczególnie przydatna jako dodatkowa alternatywa dla mammografii w przypadku pacjentek z tzw. gęstą tkanką piersi, u których diagnozowanie zmian nowotworowych może być trudniejsze.

