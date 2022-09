Ten nowotwór zabija częściej niż rak piersi. Zobacz, jakie daje symptomy

Jedna z organizacji na rzecz walki z rakiem ostrzegła, że rak trzustki będzie odbierał coraz większą liczbę żyć w ciągu następnej dekady i wyprzedzi raka piersi, stając się czwartą najbardziej śmiertelną postacią choroby. Często trudno jest zdiagnozować raka trzustki na tyle wcześnie, aby powstrzymać jego rozprzestrzenianie się, ponieważ objawy są niejasne.

Jedynym dostępnym sposobem ratowania życia przy raku trzustki jest operacja usunięcia guza. Jednak w 92 proc. przypadków rak nie jest dostatecznie wcześnie wykrywany, by móc usunąć go operacyjnie, co oznacza, że ma najniższy wskaźnik przeżywalności ze wszystkich nowotworów.

Rak trzustki – mogą wystąpić te obawy

Na początku choroby jej objawy mogą pojawiać się i znikać. Oto najczęstsze z nich.

Żółtaczka

Każdy chory na żółtaczkę, objawiającą się zżółkniętą skórą i białkami oczu, powinien natychmiast zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Osoby, u których rozwinie się żółtaczka, mogą również odczuwać swędzenie i zauważać bledsze odchody i ciemny mocz. Żółta pigmentacja jest spowodowana nagromadzeniem się substancji zwanej bilirubiną.

Jednak choroba może być również spowodowana stanami nienowotworowymi, takimi jak zapalenie wątroby i kamica żółciowa, ale zawsze należy ją traktować poważnie, a każda osoba po 40. roku życia powinna udać się do specjalisty w celu zbadania pod tym kątem.

Ból brzucha

Trzustka to duży gruczoł umieszczony głęboko w organizmie, a częstym objawem raka trzustki jest ból okolicy brzucha, który może pojawiać się i odchodzić oraz rozprzestrzeniać na plecy.

Ból często nasila się w pozycji leżącej lub po jedzeniu.

Niewyjaśniona utrata masy ciała i utrata apetytu

Nagła, niezamierzona utrata masy ciała może być oznaką poważnej choroby, takiej jak rak trzustki, chociaż może również nastąpić po stresującym wydarzeniu.

Utrata masy ciała może mieć miejsce, ponieważ trzustka odgrywa ważną rolę w układzie pokarmowym, którego praca może zostać zakłócona przez raka, przez co pokarm nie jest prawidłowo wchłaniany przez organizm.

Niestrawność

Niestrawność jest objawem raka trzustki, ale ma wiele innych przyczyn i zwykle nie jest związana z chorobą, co utrudnia lekarzom diagnozowanie.

Zmiany nawyków jelitowych

Ponieważ rak trzustki wpływa na trawienie, organizm może przestać rozkładać tłuszcz w pożywieniu, który jest następnie wydalany w dużych ilościach.

Może to spowodować, że stolce będą duże, blade i tłuste, a ich zapach będzie szczególnie obrzydliwy. Spłukiwanie ich w toalecie może być również trudne. Biegunka i zaparcia mogą być również spowodowane chorobą.

Trudności z połykaniem

Innym objawem, który też może być spowodowany innymi problemami zdrowotnymi, są trudności z przełykaniem. Chorzy mogą kaszleć, krztusić się lub czuć, że jedzenie utknęło im w gardle.

Nudności

Rak trzustki może powodować wymioty i nudności.

Niedawno zdiagnozowana cukrzyca

Trzustka produkuje hormon zwany insuliną, który pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, ale rak może przerwać ten proces.

Cukrzyca pojawia się, gdy poziom cukru we krwi jest zbyt wysoki. Może to być spowodowane brakiem insuliny, dlatego zaleca się, aby lekarze rodzinni nadzorowali pacjentów powyżej 60. roku życia, którzy stracili na wadze i niedawno zdiagnozowano u nich cukrzycę.

