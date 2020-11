Jak podnieść saturację krwi w domu bez specjalistycznych urządzeń?

Niezależnie od tego, czy masz ciężki problem płucny, taki jak śródmiąższowa choroba płuc (ILD) lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), czy duszność z epizodami astmy, możesz złagodzić duszność za pomocą kilku technik. W rzeczywistości techniki te mogą pomóc również tym, którzy nie mają problemów z płucami, którzy dostają zadyszki podczas szybkiego chodzenia, a nawet dzieciom, gdy biegają.

Ponadto, jeżeli są prawidłowo wykonywane, techniki te mogą zwiększyć poziom tlenu we krwi i zmniejszyć zatrzymywanie dwutlenku węgla u osób z tym problemem – chociaż łatwiej jest uczyć się radzenia sobie z tym problemem na zajęciach rehabilitacji oddechowej lub przy pomocy „pulsoksymetru”. Pulsoksymetr to sonda, zwykle umieszczana na czubku palca, która mierzy poziom tlenu we krwi, nazywany nasyceniem tlenem. Nasycenie tlenem jest mierzone w procentach – 95% lub więcej to w przybliżeniu średnia dla zdrowej osoby w trakcie odpoczynku. Poniżej przedstawiamy techniki oddychania, które nie są zbyt trudne do nauczenia się samodzielnie i nic nie kosztują, a mogą pomóc.

Oddychanie wargami w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

Zacznijmy od POChP. Jeśli masz POChP, bardzo ważne jest, aby wdychać powoli przez nos i powoli wydychać powietrze przez lekko zaciśnięte usta, wydychając zawsze dłużej niż wdychasz. Utrzymanie prawidłowo zaciśniętej wargi przy wolniejszym oddychaniu może spowodować różnicę między normalnym poziomem tlenu we krwi a nieprawidłowo niskim poziomem tlenu we krwi. Kolejną zaletą jest to, że odpowiednie zaciśnięcie wargi pomoże również obniżyć poziom dwutlenku węgla! To sprawia, że oddychanie jest jeszcze wydajniejsze i pomaga zmniejszyć objawy duszności.

Oddychanie wargami w przypadku śródmiąższowej choroby płuc

Jeśli cierpisz na chorobę płuc, taką jak śródmiąższowe zapalenie płuc, może się okazać, że poziom tlenu spada nawet przy bardzo niewielkiej aktywności, co może powodować zadyszkę. Bardzo ważne jest, aby zachować tempo, zwolnić i ćwiczyć dobre techniki oddychania. Twój pulsoksymetr może być używany do przekazywania informacji zwrotnych, które pomogą ci określić, jak dobrze wydychanie przez zaciśnięte wargi zwiększa nasycenie tlenem. Zacznij od spowolnienia oddechu. Wdychaj przez nos i wydychaj przez usta z zaciśniętymi wargami. Powąchaj ulubione kwiaty, a następnie próbuj zdmuchnąć świecę na tyle, aby zaczęła migotać. Obserwując pulsoksymetr, pamiętaj, że po około 30 sekundach informacje z klatki piersiowej dotrą do palca. Więc bądź cierpliwy, biorąc pod uwagę to opóźnienie. Wydychanie przez zaciśnięte wargi jest nawet bardziej korzystne dla osób z chorobą płuc, takie jak zwłóknienie, niż u osób z POChP.

Zwiększenie nasycenia tlenem krwi za pomocą oddychania przez usta

Normalne nasycenie tlenem na poziomie morza zwykle przekracza 95%. Jeśli jesteś na dużej wysokości, normalne nasycenie tlenem może być niższe (np. 90%). Dopóki nasycenie tlenem nie spadnie do 88% przez większość czasu, prawdopodobnie nie będziesz potrzebować dodatkowego zbiornika z tlenem lub koncentratora tlenu. Większość lekarzy uważa, że pozostajesz między 93% a 94%. Im niższe nasycenie tlenem, tym łatwiej jest pomóc sobie oddychaniem z zaciśniętymi wargami. Im bliżej normalnego nasycenia, tym lepsza musi być twoja technika, aby zwiększyć wartości nasycenia. Jest wielu pacjentów z niską saturacją, którzy są w stanie szybko zwiększyć saturację nawet do 93% przy dobrej technice oddychania.

