To warto wiedzieć o szczepionce przeciw HPV. Z wirusem ma do czynienia nawet 80 proc. społeczeństwa

Jeśli aktualnie uprawiasz seks, uprawiałeś seks w przeszłości lub będziesz uprawiać seks w przyszłości, istnieje ryzyko, że miałeś, masz lub pewnego dnia będziesz mieć do czynienia z wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Jest to zakażenie przenoszone drogą płciową, które ma ścisły związek z zachorowaniami na nowotwory określonych organów, zwykle szyjki macicy u kobiet i prącia u mężczyzn. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) podaje, że nawet 80 procent społeczeństwa może zarazić się wrusem.

Remedium na HPV: szczepionka

Dobra wiadomość jest taka, że współczesne pokolenie dzieci i młodych dorosłych może stawić czoła temu wirusowi dzięki szczepionce przeciwko HPV. CDC zaleca szczepienie dziewcząt i chłopców w wieku 11 lub 12 lat, zanim dzieci staną się aktywne seksualnie, aby znacząco obniżyć ryzyko transmisji HPV.

Jednak ze względu na kontrowersje dotyczące szczepień młodych ludzi przeciwko temu wirusowi przenoszonemu drogą płciową i obawy rodziców o możliwe długoterminowe skutki tych stosunkowo nowych szczepionek, wiele dzieci, nastolatków i młodych dorosłych nie zostaje zaszczepionych, co czyni je podatnymi na zakażenie HPV w przyszłości. Badania wykazały również, że zaszczepienie przeciwko HPV nie zachęca dzieci do aktywności seksualnej ani do rozpoczęcia seksu w młodszym wieku wbrew obawom, które często wyrażają rodzice.

Karen Lui, lekarz pediatra z Rush, podzieliła się ośmioma informacjami w temacie HPV i szczepionki przeciwko wirusowi.

8 faktów o szczepionce na HPV

Łatwo zarazić się HPV



HPV można zarazić się podczas pierwszego czy dwudziestego spotkania seksualnego, nawet jeśli osoby były w monogamicznym związku i uprawiały seks tylko z jedną osobą.

Z powodu częstego braku widocznych objawów ludzie często nawet nie wiedzą, że są zarażeni, narażając swoich partnerów na ryzyko zarażenia się HPV. To ukryta infekcja, dlatego profilaktyka jest bardzo ważna.

Szczepionka ma kluczowe znaczenie dla ogólnej profilaktyki. Jedno z badań wykazało, że od czasu wprowadzenia szczepionki w 2006 roku częstość występowania jednego z typów HPV spadła o 64 procent wśród kobiet w wieku od 14 do 19 lat.



HPV jest nieuleczalny i może powodować raka



Większość infekcji HPV ustępuje samoistnie w ciągu dwóch lat, bez długoterminowych konsekwencji.

Ale w innych przypadkach infekcja nie ustępuje. A ponieważ nie ma lekarstwa na HPV, wirus naraża ludzi na ryzyko potencjalnie poważnych problemów w przyszłości, w tym raka i brodawek narządów płciowych, tzw. kłykcin kończystych.

Spośród ponad 40 szczepów HPV istnieje dziewięć specyficznych: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58, którym szczepionka zapobiega. Te szczepy powodują brodawki narządów płciowych i raka.

Każdego roku ponad 27 000 kobiet i mężczyzn choruje na następujące nowotwory związane z HPV:



Rak odbytuRak szyjki macicyRak jamy ustnej i gardłaRak prąciaRak pochwyRak sromu.

Prawie wszystkie rodzaje raka szyjki macicy są wywoływane przez HPV, a 72 procent przypadków raka jamy ustnej (szczególnie u młodych mężczyzn) jest również spowodowanych przez HPV. Według CDC większości nowotworów związanych z HPV można zapobiec, zaszczepiając dzieci, zanim staną się aktywnymi seksualnie dorosłymi.



Należy zaszczepić się wcześnie, jeśli w rodzinie występuje rak szyjki macicy



Warto zaszczepić dziecko wcześnie, jeśli w twojej rodzinie wystąpił rak szyjki macicy. Jednak najpierw należy skonsultować to z lekarzem pediatrą, by dowiedzieć się o wszystkich istotnych sprawach związanych ze szczepieniem.



Należy również szczepić chłopców



Badania wykazały, że oprócz zapobiegania powstawaniu brodawek narządów płciowych, szczepionka przeciwko HPV może pomóc w zapobieganiu rakowi odbytu u mężczyzn. Wstępne badania wykazały również, że szczepionka ta może chronić przed rakiem prącia, jamy ustnej i gardła, które są coraz częstsze u młodych mężczyzn.

Innym ważnym powodem szczepienia chłopców jest ochrona całej społeczności. Jeśli chłopcy też będą poddawani szczepieniom, dziewczęta będą lepiej chronione.



Szczepionka pomaga organizmowi w wytwarzaniu przeciwciał do walki z HPV



Po przyjęciu szczepionki przeciwko HPV, która jest nieaktywna, organizm spróbuje na nią odpowiedzieć, wytwarzając przeciwciała do walki z wirusem. Te przeciwciała ochronią przed infekcjami HPV.



Działania niepożądane są na ogół łagodne



Dla większości zdrowych dzieci szczepionka przeciw HPV jest bezpieczna. Najczęstsze skutki uboczne są podobne do skutków innych szczepionek: może to być ból w miejscu wstrzyknięcia, gorączka lub ból głowy.



Mimo szczepionki przeciw HPV warto robić badania przesiewowe



Za każdym razem, gdy uprawiasz seks, każdy obszar penisa, który nie jest zakryty prezerwatywą, może zostać zainfekowany wirusem, podobnie każdy obszar żeńskich okolic intymnych.

Infekcja jest najczęściej przenoszona podczas seksu pochwowego lub analnego, ale może się również przenosić podczas seksu oralnego i kontaktu typu „skóra do skóry”. W takich przypadkach prezerwatywa w ogóle cię nie ochroni. Właśnie w tym miejscu szczepionka może pomóc.

Kobiety od 21 roku życia powinny badać się pod kątem chorób wenerycznych i HPV niezależnie od tego, czy były zaszczepione, czy nie. Badania przesiewowe to najlepszy sposób wczesnego wykrywania nowotworów związanych z HPV.



Dlatego też... dziewczyno, idź na cytologię!



Warto prowadzić otwarte rozmowy z dzieckiem na temat szczepionki przeciw HPV



Niektórym dzieciom trudno jest przyznać się rodzicom, że są aktywne seksualnie lub rozważają to. Ale ważne jest, aby być uczciwym wobec rodziców i powiedzieć im, że chcesz się chronić.

Ponadto rodzice muszą zrozumieć, że to, że ich dzieci chcą zaszczepić się przeciwko HPV, nie oznacza, że są rozwiązłe, ani nawet, że planują a chwilę zacząć uprawiać seks. Ale już teraz warto zrobić coś, co pomoże im zapewnić im bezpieczeństwo do końca życia. A właśnie tego powinni chcieć dla swoich dzieci wszyscy rodzice.Czytaj też:

