Siedem prostych sposobów na to, jak pić więcej wody

Dorosły człowiek powinien pić około 8 szklanek wody dziennie. Dla wielu osób jest to poważny problem. Są jednak proste sposoby, które pomogą wyrobić zdrowe nawyki sięgania po wodę odpowiednio często.

Proste sposoby na to, aby pić więcej wody

Zaczynaj dzień od szklanki wody



Poranek jest idealnym momentem, aby wypracować zdrowy nawyk sięgania po wodę. Po nocy naturalnie czujemy pragnienie. Szklanka wody o poranku nie tylko pomoże nawodnić organizm, ale w efekcie doda energii i sprawi, że dobrze zaczniesz dzień.



Dodaj wodzie smaku



Wiele osób nie lubi pic wody. Pomóc w tym może dodanie jej smaku, ale ważne jest, aby nie dosładzać wody. Wrzuć do niej świeże owoce – np. cytrusy albo truskawki, zioła – np. melisę lub miętę.



Miej zawsze przy sobie butelkę wody



Jeśli będzie pod ręką, większa szansa, że po nią sięgniesz, kiedy poczujesz pragnienie. Noś wodę w torebce czy plecaku. Miej ją podczas spaceru, drogi do pracy, zakupów czy podróży.



Postaw dzbanek z wodą na stole



Także wtedy, kiedy przychodzą goście – nie częstuj ich jedynie słodzonymi napojami. Dzbanek ze świeżą wodą miej na biurku w pracy, ale też w domu, kiedy oglądasz telewizję czy czytasz książkę.



Jedz owoce z dużą zawartością wody



Woda to nie tylko picie. Sięgaj, szczególnie latem, po owoce i warzywa, które mają jej najwięcej. To przede wszystkim arbuzy, truskawki czy ogórki.



Postaw szklankę wody na nocnym stoliku.



Jeśli woda jest na nocnym stoliku, chętnie po nią sięgniesz, choćby po kilka łyków, kiedy obudzisz na chwilę w nocy.



Jedz więcej zup



Wprowadzenie zdrowych zup do codziennej diety przynosi szereg korzyści:dostarczasz organizmowi cennych witamin, mikroelementów, błonnika. Ale też dzięki temu przyswajasz więcej wody.

Dlaczego picie wody jest takie ważne?

Ciało dorosłego człowieka składa się z ok. 70 proc. wody. Utrata 20 proc. oznacza ciężkie odwodnienie, które może prowadzić do śmierci, dlatego woda jest tak istotna.

Nie chodzi o to, aby wypić naraz cały dzienny przydział wody, a dostarczać ją do organizmu regularnie, przez cały dzień. Zdrowe nawyki to podstawa – wystarczy co jakiś czas sięgnąć po wodę i wypić, choć kilka łyków. Jeśli czujesz pragnienie, suchość w ustach, nie sięgaj po słodkie i gazowane napoje – dają tylko chwilowe uczucie zaspokojenia pragnienia, w efekcie prowadzą do odwodnienia. Staraj się nie dopuszczać do sytuacji, kiedy bardzo chce ci się pić – to już znak, że organizm mocno domaga się wody, bo mu jej brakuje.

Jakie są oznaki tego, że pijesz zbyt mało wody?

Bóle głowy, zawroty głowy, uczucie suchości oczu, senność i zmęczenie, nadwaga, wahania ciśnienia to mogą być objawy tego, że pijesz zbyt mało wody. Do tego dochodzą problemy z trawieniem, zaparcia, szybsze starzenie się skóry, problemy z koncentracją, drażliwość oraz bóle stawów. Odwodniony organizm wolno się regeneruje, jest bardziej podatny na infekcje, a odporność wyraźnie spada. Woda sprawia, że czujesz się dobrze, wyglądasz zdrowo, a twój organizm może normalnie funkcjonować.

