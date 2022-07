Jak dłużej zachować świeżość sklepowej bazylii? Poznaj proste sztuczki

Myślisz, że żywot bazylii z marketu to najwyżej tydzień? Zastosuj proste sztuczki, a roślina odwdzięczy się aromatycznymi listkami jeszcze przez dług czas.

Jak przedłużyć trwałość bazylii?

Bardzo ważne jest to, gdzie postawisz doniczkę z bazylią. Ta roślina lubi ciepłe i słoneczne miejsca, więc jeśli ustawisz ją w ciemnym kącie, nie ma szans na długie życie. Ale nie tylko to ma znaczenie. Marketowe zioła rosną w małych i ciasnych doniczkach. Bazylia potrzebuje przestrzeni, dlatego przesadź ją do większej doniczki. Roślina będzie puszczać nowe pędy, ale przycinaj ją regularnie i nie dopuść do kwitnienia. W tym celu obrywaj górne listki. Bo choć kwiaty bazylii dodają jej uroku, to w zasadzie potem roślina nie tylko obumiera, ale traci też na smaku.

Bazylia nie lubi też podlewania od góry. Zadbaj, żeby w doniczce były otwory, a roślina będzie chłonąć wodę od dołu.

Dlaczego warto jeść bazylię?

Jest podstawą włoskiego pesto, nie da się bez niej zrobić tradycyjnej sałatki caprese. Można ją dodać do pizzy, włoskich zup warzywnych, nie obędzie się bez niej sos pomidorowy, jest też po prostu idealną (i smaczną) dekoracją potraw. Jednak bazylia to nie tylko przyprawa i aromatyczny dodatek do potraw, ale i cenne zioło o właściwościach leczniczych.

Bazylia ma przede wszystkim zbawienny wpływ na układ pokarmowy człowieka. Ułatwia trawienie, przynosi ulgę przy wzdęciach, działa moczopędnie i rozkurczowo. Bazylia pomaga uregulować prace serca i ma dobry wpływ na układ nerwowy. Ta pełna aromatu roślina uspokaja i działa jak naturalny środek antydepresyjny. Powinny ja jeść osoby cierpiące na bezsenność.

Bazylia wykazuje także działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe, złagodzi też objawy infekcji i przyniesie ulgę w gorączce.

