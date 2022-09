Olej kokosowy vs. oliwa z oliwek. Co jest zdrowsze dla serca?

Zdrowe tłuszcze są bardzo ważnym elementem codziennego jadłospisu. Wpływają nie tylko na prawidłową pracę układu immunologicznego, ale również warunkują pracę układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego. Tłuszcze roślinne chronią również układ krążenia i gospodarkę lipidową przed nadmiernym poziomem cholesterolu w organizmie.

Odpowiedni poziom tłuszczu jest zatem niezbędny, by wszystkie narządy pracowały prawidłowo. Jest też ważny w kontekście wchłaniania witamin, ponieważ cztery z nich (A, D, E i K) rozpuszczają się właśnie w tłuszczach. Warto wiedzieć, jakie tłuszcze są najzdrowsze, by wspomagać organizm w jego codziennej pracy.

Olej kokosowy czy oliwa z oliwek?

Zarówno olej kokosowy, jak i oliwa z oliwek mają wiele właściwości odżywczych. Tłuszcze te różnią się jednak pomiędzy sobą, dlatego trzeba wiedzieć, jak ich używać. Oliwa z oliwek świetnie nadaje się do sałatek i dań podawanych na zimno. Zawiera witaminy A, E i D, wspomaga procesy trawienne, zapobiega zaparciom, a także zwalcza wolne rodniki.

Oliwy nie należy jednak wykorzystywać do smażenia, dlatego że nie ma wysokiej temperatury dymienia. Jeśli chcemy podać smażone danie, lepiej wybrać olej kokosowy. Jest on bogaty w witaminy z grupy B, witaminy C i E, kwas foliowy czy potas, wapń oraz magnez. Ma wysoką temperaturę dymienia, która wynosi aż 232 stopnie, dlatego można śmiało wykorzystywać go do smażenia.

Co jest zdrowsze dla serca?

Spośród tych dwóch rodzaju tłuszczów, zdrowsza dla serca jest oliwa z oliwek. Zawiera ona zdrowe kwasy tłuszczowe, które wspierają pracę układu krążenia i obniżają poziom cholesterolu w organizmie. Olej kokosowy może działać przeciwnie, wywołując zaburzenia w gospodarce lipidowej. Dzieje się tak, ponieważ olej kokosowy zawiera duże ilości tłuszczów nasyconych, które mogą podnosić poziom złego cholesterolu w organizmie.

Jak stosować olej kokosowy i oliwę z oliwek?

Jeśli chcemy utrzymać dobre samopoczucie i pozostać w dobrej kondycji fizycznej, powinniśmy sięgać po różne tłuszcze roślinne. Olej kokosowy sprawdzi się w przypadku dań podawanych na ciepło, ale nie powinniśmy sięgać po niego zbyt często. Oliwa z oliwek powinna towarzyszyć nam przy wielu posiłkach jako doskonały dodatek do sałatek, pieczywa, ryb.

Warto włączyć do swojej diety również inne tłuszcze roślinne takie jak awokado, olej lniany czy olej rzepakowy. Każdy z nich zawiera wiele witamin i mikroelementów wspierających pracę organizmu.

