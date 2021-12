Przemoc domowa w rodzinie. Gdzie szukać pomocy?

Przemoc domowa to poważny problem, który pośrednio lub bezpośrednio może dotyczyć każdego z nas. W ostatnich latach wiele zmieniło się w kwestii reagowania na przemoc, jednak nadal jej ofiary wstydzą się powiedzieć o swoim cierpieniu oraz szukać pomocy. Jak uwolnić się od przemocowego partnera? Gdzie szukać pomocy?

Co to jest przemoc domowa?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta, jednak w rzeczywistości, wcale tak nie jest. Przemoc domowa może mieć różną formę. Najczęściej kojarzy się nam z przemocą fizyczną, której dopuszcza się „silniejszy” członek rodziny. Istnieją także inne rodzaje przemocy, a każdy z nich wpływa równie destrukcyjnie na zdrowie i psychikę ofiary.

Zgodnie z definicją – przemoc domowa jest świadomym i celowym działaniem przeciwko członkowi lub członkom rodziny. Narusza ona prawa i dobra osobiste, prowadząc do różnego rodzaju cierpienia. Osoba stosująca przemoc, wykorzystuje przewagę, jaką ma nad członkami swojej rodziny. Co więcej, często obarcza ofiarę winą za swoje zachowanie.

Statystki przemocy domowej

Temat przemocy w rodzinie nie jest tematem łatwym. To nadal w wielu środowiskach typowy temat tabu – co dzieje się za zamkniętymi drzwiami domu lub mieszkania, pozostaje w rodzinie. O skali problemu świadczą statystyki – zgodnie z oficjalnymi źródłami w Polsce żyje prawie 90 000 ofiar przemocy domowej. Trzeba pamiętać, że statystyki uwzględniają jedynie osoby, które zdecydowały się szukać pomocy. W większości są to kobiety oraz dzieci, jednak coraz częściej ofiarami przemocy domowej stają się także mężczyźni. Przemoc domowa dotyczy również seniorów, którzy ze względu na pogarszający się stan zdrowia, stają się zależni od swoich bliskich.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym, dlatego powinniśmy nauczyć się właściwie postępować w stosunku do jej ofiar. Ważne jest także zrozumienie, że będąc ofiarą, nie jesteśmy sami. Uwolnienie się od oprawcy jest bardzo trudne, zwłaszcza gdy dla osób z zewnątrz relacje w rodzinie wydają się wręcz wzorcowe.

W przypadku przemocy domowej mamy także do czynienia z mechanizmem specyficznego uzależnienia – ofiary są zależne od swoich oprawców np. pod względem finansowym oraz zastraszane, a także boją się pogorszenia sytuacji życiowej. Niskie poczucie własnej wartości dodatkowo odbiera siły do walki o godność i lepsze jutro.

Rodzaje przemocy domowej

Przemoc domowa może przybierać różną formę. Wyróżniamy m.in.:

przemoc fizyczną,

przemoc psychiczną,

przemoc ekonomiczną,

przemoc seksualną.

Często ofiary doświadczają kilku rodzajów przemocy, co jest dodatkowym obciążeniem.

Ważne: przemoc domowa stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ofiary. Nie zawsze musi wiązać się z fizycznym cierpieniem oraz ryzykiem uszkodzenia ciała i utraty życia na skutek pobicia, jednak zawsze prowadzi do poważnych szkód w psychice, które mogą doprowadzić do samobójstwa. Najczęściej stosowaną przemocą w rodzinie są przemoc fizyczna, przemoc psychiczna i przemoc ekonomiczna.

Przemoc domowa – gdzie szukać pomocy?

Ofiary przemocy domowej często słyszą „nie dasz sobie rady”, „nikt ci nie uwierzy”, „zniszczę cię”, zabiorę ci dzieci”, „stracisz dach nad głową”, dlatego boją się prosić o pomoc. W teorii, poszukiwanie pomocy, jest proste – telefon na policję, pójście do opieki społecznej, założenie niebieskiej karty, ale w praktyce, nie jest to takie łatwe. Z tego względu trzeba szukać pomocy w różnych instytucjach, bo jedynie wielokierunkowe działanie pozwoli uwolnić się od osoby, która stosuje względem nas przemoc.

Darmową pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie świadczą m.in.:

Szukając wsparcia i ratunku w trudnej sytuacji życiowej, możemy skorzystać z różnych form pomocy. Jedną z nich jest telefon zaufania dla dzieci i osób dorosłych. Dzwoniąc pod darmowy numer, możemy uzyskać doraźną pomoc w postaci wsparcia i porady, w jaki sposób uporać się z zaistniałą sytuacją, a także dowiedzieć się, gdzie w okolicy możemy skorzystać z pomocy np. prawnika lub psychologa.

Czytaj też:

Boże Narodzenie to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Psycholog: Da się je przeżyć bez konfliktówCzytaj też:

Cyberprzemoc niewiele różni się od... agresji fizycznej! Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?