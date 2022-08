Ten człowiek nie kąpał się 5 lat. Co się stało z jego skórą?

James Hamblin jest wykładowcą zdrowia publicznego w Yale School of Public Health i autorem bestsellera „Clean: The New Science of Skin”. To właśnie w tej książce Hamblin opisał eksperyment z własnym udziałem. Mężczyzna pięć lat nie używał mydła oraz innych kosmetyków do kąpieli, a także zrezygnował z brania prysznica. Dbał o higienę, opłukując się czystą wodą. Wyjątkiem były ręce, które mył detergentami i dezynfekował. Po co to wszystko? Chciał przekonać się, jak brak kąpieli wpłynie na mikrobiom skóry. Jego historię przypomina serwis WP abcZdrowie.

5 lat bez kąpieli – co stało się ze skórą?

Eksperyment sprawił, że skóra była czysta i zdrowsza. Chroniona naturalną warstwą, przestała się przesuszać, zniknął też trądzik oraz liczne zaskórniki. Hamblin tłumaczy, że jest to zasługa prawidłowej pracy mikrobiomu skóry. Dzięki swoim właściwościom miliony mikroorganizmów oczyszczają i chronią skórę przed szkodliwymi patogenami. Z kolei kosmetyki mogą mikrobiom uszkadzać.

Hamblin najbardziej obawiał się nieprzyjemnego zapachu. Niepotrzebnie. Okazało się, że mikrobiom skóry i z tym sobie radzi, a jego pot nawet podczas wysiłku fizycznego był bezwonny.

Czy każdy może przeprowadzić taki eksperyment?

– Stosowanie środków myjących prowadzi do uszkodzenia bariery naskórkowej i utraty przez nią właściwości obronnych. Taka wysuszona skóra jest łatwiej kolonizowana przez różnego rodzaju patogeny, stąd częste zakażenia skóry u osób chorujących np. na atopowe zapalenie skóry – tłumaczy w rozmowie z portalem zdrowie.gazeta.pl dr Aleksandra Rymsza, dermatolog. I choć dermatolodzy nie są zaskoczeni wynikami eksperymentu Hamblina, podkreślając wyjątkowe właściwości ludzkiej skóry, to dr Rymsza zwraca uwagę, że nie jest to rozwiązanie dobre dla każdego. Osoby, które przyjmują leki i zmagają się z chorobami dermatologicznymi, powinni takie pomysły konsultować z lekarzem.

