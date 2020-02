7 produktów, które pomogą zachować młody wygląd

W prosty sposób możesz sobie pomóc. Wystarczy, że będziesz używać takich składników jak: oliwa, pomidory, brokuły, czy tłuste ryby. Są to produkty, dzięki którym zachowasz młody wygląd skóry. Obejrzyj materiał wideo:

Chcielibyśmy opóźnić procesy starzenia, a jednocześnie robimy wszystko, żeby jak najszybciej się zestarzeć. Nie dbamy o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne – za mało się ruszamy, jemy niezdrowe produkty, sięgamy po używki, opalamy się i nie dbamy o odpowiednią ilość snu.

Istnieje więc mnóstwo czynników, które przyspieszają procesy starzenia. Jednym z nich jest dieta. Niektóre produkty mają bardzo korzystny wpływ na zdrowie i wygląd (np. owoce i warzywa pełne antyoksydantów), inne fatalny.

Produkty mleczne a wygląd

Nietolerancja lub nadwrażliwość na laktozę pojawia się u wielu dorosłych. Niektórzy, mimo wystąpienia nieprzyjemnych objawów (np. bóle brzucha, biegunka, wysypka) wciąż spożywają nabiał, ponieważ nie potrafią powiązać swojego stanu z laktozą. W przypadku takich osób procesy starzenia się skóry będą zachodziły szybciej. Może pojawić się wysypka, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, swędzące zaczerwienienia. Wszystko to ma bardzo zły wpływ na stan skóry. Nie pomaga też fakt, że z powodu biegunek dochodzi do zaburzeń wchłaniania różnych ważnych witamin i składników mineralnych.

Białka z dużą zawartością tłuszczu a wygląd

Bekon czy kiełbasa mogą nam smakować i często gościć na naszych stołach, ale ​​są wyjątkowo bogate w tłuszcze nasycone. Kiedy je spożywamy, we krwi dochodzi do wzrostu cholesterolu i lipidów, co przyczynia się do przyrostu masy ciała i stanu zapalnego. To bardzo obciąża ciało i skórę. Wysokotłuszczowe białka wymagają dużo czasu, energii i zasobów, aby je strawić. Lepiej unikać też produktów smażonych w głębokim tłuszczu.

Nadmierne spożycie tłuszczów nasyconych, szczególnie w połączeniu z wysokocukrową żywnością, przyczynia się do stanu zapalnego, a dieta bogata w tłuszcz i cukier prowadzi do zwiększenia masy ciała, co pośrednio wywołuje stan zapalny w organizmie.

Niekorzystnie działa też nadmiar soli. Jeśli na kolację zjemy potrawy z dużą zawartością sodu, rano najprawdopodobniej będziemy się zmagać z opuchlizną i obrzękiem. To dlatego, że sól zatrzymuje wodę w organizmie.

Alkohol a wygląd

Alkohol ma fatalny wpływ na wygląd i to z kilku powodów. Przede wszystkim znacznie odwadnia, co powoduje, że skóra staje się mniej jędrna i elastyczna. Po drugie, działa toksycznie na wszystkie narządy i utrudnia ich prawidłową pracę. A po trzecie, zaburza spokojny sen, przez co jesteśmy niewyspani. Jak wiadomo – to właśnie w nocy nasz organizm najskuteczniej się regeneruje.

Słodkie, gazowane napoje a wygląd

Słodkie, gazowane napoje mają bardzo zły wpływ na zęby. Prowadzą do erozji szkliwa, co może powodować próchnicę i ból zębów. Kawa i herbata przyczyniają się natomiast do powstawania przebarwień i kamienia nazębnego. Efekt? Uśmiech, który dodaje nam lat.

Chcąc cieszyć się dobrym zdrowiem i zatrzymać młodość, powinniśmy sięgać po warzywa i owoce, kwasy omega-3 i niskotłuszczowe białko, a także dużo się ruszać i unikać używek.

