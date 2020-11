Dermatolodzy obalają 7 największych mitów na temat kremu pod oczy

Niektóre produkty do pielęgnacji skóry, takie jak środki nawilżające i oczyszczające, są skuteczne, potrzebne, i to nie podlega dyskusji. Inne natomiast sprawiają, że samo wspomnienie o nich może wywołać godzinną debatę między miłośniczkami dbania o urodę. Kremy pod oczy należą do tej drugiej kategorii, dlatego warto sprawdzić, jakie w tym temacie istnieją opinie wśród dermatologów, aby raz na zawsze ujawnili prawdę w kwestii bardzo istotnego pytania i problemu: czy krem pod oczy działa, czy nie?

Czytaj też:

Lubisz śliwki? Sięgnij także po olej z ich pestek! Jego właściwości zaskakują

Czy warto stosować krem pod oczy?

Temat kremów pod oczy jest w stanie skutecznie podzielić grupę miłośniczek tematyki urodowej co najmniej na dwa obozy, ponieważ nie ma jednego skutecznego remedium na problemy ze skórą pod oczami. Istnieje wiele błędnych przekonań na temat tej kategorii kosmetyków, co czyni istnienie kremu do twarzy jednym z najmniej zrozumiałych spośród wszystkich produktów kosmetycznych obecnych na sklepowych półkach.

Czy sięganie po produkty pod oczy z retinolem jest uzasadnione – a może jednak nie? Czy krem pod oczy może zwalczyć cienie pod oczami? Zostań z nami, by poznać 7 największych mitów dotyczących kremów pod oczy.

Czytaj też:

Jak zadbać o urodę, nie wydając ani grosza? 8 porad dermatologa

7 mitów na temat kremu pod oczy

Twój krem ​​nawilżający do twarzy działa dobrze na okolice oczu

Jednym z głównych argumentów przeciwko używaniu kremów pod oczy jest przekonanie, że twój ulubiony krem ​​nawilżający będzie działał dobrze na strefę pod oczami. W wielu przypadkach to prawda, ale gęste, lepkie substancje czynne mogą być zbyt ciężkie dla delikatnej skóry, a przez to będą powodować podrażnienia lub przekrwienie, których trudno się pozbyć. Możliwe są wówczas reakcje skórne, takie jak zapalenie skóry powiek, stany zapalne, swędzenie i łuszczenie. Skóra powiek i pod oczami jest tak cienka, że ​​skłonność do podrażnień i późniejszego zapalenia wokół niej jest znacznie większa niż w obrębie reszty twarzy. Kolejne ryzyko stosowania kremów do twarzy w okolicy oczu? Zablokowane pory, które pojawiają się jako małe białe guzki. To jedna z głównych rzeczy, które mogą się zdarzyć podczas stosowania kremów nawilżających do twarzy pod oczami. Pewne składniki, które są świetne dla twarzy, są po prostu zbyt ciężkie dla okolic oczu i może być komedogenne.



Nie możesz stosować retinolu w okolicach oczu

A skoro już mowa o ciężkich składnikach stosowanych w pielęgnacji skóry: niektórzy ludzie boją się używać retinoidów w delikatnych okolicach oczu z obawy, że spowodują podrażnienia. Ale odpowiednie dla skóry właściwej formuły nierzadko mogą być doskonałe do zadbania o delikatną skórę pod oczami. Retinol z pewnością jest podstawą w walce z drobnymi liniami, zmarszczkami, pogarszającą się teksturą i kolorytem powiek. Ale nie wszystkie retinoidy są równe - i ważne jest, aby wybrać właściwy, aby uniknąć potencjalnego podrażnienia. Zdobądź produkt z retinolem, który jest specjalnie przeznaczony do okolic oczu. Odpowiednie będą produkty przeznaczone do stosowania na skórze wokół oczu wzbogaconych retinolem, które łączą ten składnik z przeciwutleniaczem (np. kwasem ferulowym), ponieważ może on sprawić, że retinol będzie delikatniejszy.



Krem pod oczy nie działa na cienie pod oczami

Być może słyszałaś, że krem ​​pod oczy nie zrobi nic z cieniami pod oczami, ponieważ są one uwarunkowane genetycznie. I tak jest w przypadku niektórych osób - ale dermatolodzy twierdzą, że kremy pod oczy mogą mieć wpływ na ciemne kręgi pod oczami, o ile wiesz, na co zwrócić uwagę. Cienie pod oczami mogą być spowodowane nadmiarem pigmentu, unaczynieniem lub genetyką. Jeśli mają podłoże genetyczne, zaczniesz je widzieć w młodszym wieku. Jeśli chodzi o unaczynienie, to zauważysz wtedy, gdy masz cieńszą skórę pod oczami, przez którą widać naczynia krwionośne. W zwalczaniu cieni spowodowanych widocznymi naczyniami krwionośnymi pod skórą pomocne mogą być peptydy. Jeśli nie masz pewności, z jakim rodzajem cieni pod oczami masz do czynienia, spróbuj stosować przeciwutleniacze (takie jak witamina C lub zielona herbata) w celu ochrony skóry przed uszkodzeniami środowiskowymi, które mogą powodować dalszą nadmierną pigmentację. Jeśli spróbujesz czegoś z witaminą C warto użyć stabilnej, łagodniejszej pochodnej przeciwutleniacza zamiast kwasu L-askorbinowego (najsilniejsza forma), ponieważ może to podrażniać okolice oczu.



Krem pod oczy nie jest najlepszym sposobem na obrzęki

Może się wydawać, że masowanie opuchlizny oczu czymś w rodzaju jadeitowego wałka lub kamienia gua sha byłoby skuteczniejsze niż nakładanie kremu - ale miejscowo nakładane kremy mogą pomóc. Kiedy pojawia się obrzęk w okolicy oczu, pod skórą faktycznie unosi się woda. Chociaż narzędzia do masażu mogą pomóc, ​​nie rozwiążą one problemu związanego z nadmiarem płynu. Układ limfatyczny jest bardzo delikatny, dlatego przede wszystkim przecieka pod skórą, więc podczas masażu mogą uszkodzić się naczynia pod układem limfatycznym. Możesz chwilowo wyglądać lepiej, ale z czasem będzie gorzej. Kluczem jest przywrócenie struktury samej ściany komórkowej. Rozwiązanie? Szukaj przeciwutleniaczy w kremach pod oczy. Są one bardzo korzystne w przypadku stanów zapalnych, które zaczynają się od naczyń krwionośnych. Kofeina jest kolejnym składnikiem dobrym dla skóry właściwej, ponieważ jest środkiem zwężającym naczynia krwionośne - czymś, co można uzyskać poprzez wyciąg z zielonej herbaty. Będzie ona dobra, ponieważ zawiera kofeinę i wiele właściwości przeciwutleniających.



Filtry przeciwsłoneczne nie powinny być nakładane w okolicy oczu

Jeśli kiedykolwiek pływałaś lub wykonywałaś energiczny trening w upale, prawdopodobnie poczułaś pieczenie oczu od kapiącego kremu przeciwsłonecznego. Chociaż to nigdy nie jest zabawne, SPF jest naprawdę ważny dla okolic twoich oczu. Nowotwory skóry zdarzają się na samej powiece. Dlatego nie wolno zapominać o powiekach! Ponadto, ponieważ skóra wokół oczu jest cieńsza, szkodliwe promienie słoneczne mogą łatwiej ją uszkodzić - dlatego należy ją chronić.



Krem pod oczy nakłada się tylko po bokach oczu i pod nimi

Niektóre z największych problemów związanych z okolicą oczu obejmują kurze łapki i kręgi pod oczami, ale skupienie się tylko na tym sprawia, że pomijasz około połowy skóry otaczającej gałki oczne. Możesz doświadczyć przebarwień zarówno pod, jak i nad oczami. Ważne jest, aby używać produktu do oczu zgodnie z zaleceniami. Serum pod oczy z retinolem i kwasem ferulowym jest przeznaczone do stosowania na całej powierzchni oczu, ponieważ pomaga uelastycznić powieki - ale nie wszystkie preparaty działają tak samo.



Nie potrzebujesz kremu pod oczy

Ponieważ skład skóry otaczającej oczy różni się od składu skóry reszty twarzy, dermatolodzy uważają, że kremy pod oczy są rzeczywiście korzystne dla zabiegów pielęgnacyjnych (zwłaszcza jeśli masz problemy ze skórą w tym obszarze). Kremy pod oczy i serum pod oczy zdecydowanie odgrywają ważną rolę w pielęgnacji skóry. Produkty do oczu mają inny skład niż produkty do pielęgnacji skóry twarzy. Kluczem jest ostrożne dobieranie preparatu do skóry wokół oczu, aby nie wywoływać prosaków ani nie powiększać gruczołów w tym obszarze, a także stosować określone stężenia składników, które są bezpieczne dla tej skóry.Czytaj też:

Peeling kawitacyjny – na czym polega? Jakie daje efekty i czy można przeprowadzić go w domu?