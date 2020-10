Retinol to przeszłość! Teraz o twoją skórę zadba bakuchiol

Podstawowym składnikiem wykorzystywanym w pielęgnacji skóry jest retinol, który niweluje oznaki starzenia. Jednak ma on pewne wady. Jest mało delikatny dla skóry, a gdy zaczniesz go używać, twoja skóra może się do niego przyzwyczaić. Wtedy ten składnik nie będzie już przynosić dodatkowych korzyści. Oznacza to, że aby osiągnąć dobre rezultaty, można by zwiększyć siłę aplikacji. Brzmi jak spore wyzwanie dla skóry.

Pojawił się jednak nowy składnik, znany jako delikatny brat retinolu, który działa w równie dobry sposób. Bakuchiol to ekstrakt roślinny, a zatem mniej drażniąca, wegańska alternatywa.

Czytaj też:

3 najczęstszych winowajców suchej skóry. Dermatolog ostrzega

Czym właściwie jest retinol i jak działa?

Retinol to podstawowa substancja do pielęgnacji skóry, która usuwa zmarszczki i redukuje matowość skóry. To trzecia najsilniejsza forma retinoidu, pochodnej witaminy A, która wspomaga odnowę komórek skóry i stymuluje produkcję kolagenu. Badania pokazują, że 12 tygodni stosowania tego składnika może zaowocować gładszą, jędrniejszą i młodziej wyglądającą skórą.

Retinoid wpływa korzystnie na:

teksturę skóry

ton/koloryt

poziomy nawodnienia



przebarwienia i uszkodzenia słoneczne

wypryski.

Rodzaje retinoidów

Istnieje pięć rodzajów retinoidów. Każdy cechuje inny stopień skuteczności. Retinol to trzecia najsilniejsza opcja dostępna bez recepty, a tretynoina i tazaroten są dostępne tylko na receptę.

Jednak chociaż jest to korzystna opcja, może być również zbyt drastyczna dla osób o wrażliwej skórze.

Badania pokazują, że skutki uboczne mogą obejmować pieczenie, łuszczenie się i stan zapalny skóry. A składnik, który z czasem traci skuteczność, nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które muszą go regularnie stosować. Te niedostatki przyczyniły się do popularności bakuchiolu.

Czytaj też:

Dermatolodzy ostrzegają: To powinieneś wiedzieć o samooczyszczaniu skóry

Bakuchiol – co to jest i jak działa?

Bakuchiol to ekstrakt roślinny, który był używany od lat w chińskiej i indyjskiej medycynie regeneracyjnej. To przeciwutleniacz znajdujący się w nasionach i liściach rośliny Psoralea Corylifolia. Badania wykazały, że bakuchiol pomaga zapobiegać drobnym zmarszczkom oraz poprawia pigmentację, elastyczność i jędrność skóry. Bakuchiol wnika w skórę przez te same receptory, które przyswajają retinol, dlatego wiele osób nazywa go naturalną alternatywą retinolu.

Ale co tak naprawdę daje bakuchiolowi przewagę? Jak już zauważyliśmy, jest to naturalna alternatywa, co oznacza, że nie tylko nie jest tak drażniąca, ale jest świetną opcją dla tych, którzy kupują wegańskie produkty przyjazne nawet przy chorobach skóry, takich jak egzema, łuszczyca lub zapalenie skóry.

Bakuchiol nie jest pochodną witaminy A i dlatego nie jest tak drażniący jak retinol. Potwierdza to małe badanie przeprowadzone wśród 44 uczestników. Ci, którzy stosowali retinol, zgłaszali większe pieczenie i twardszą teksturę skóry.

Czy należy zamienić retinol na bakuchiol?

Ten wybór zależny jest od indywidualnych preferencji danej osoby, jej potrzeb pielęgnacyjnych, a nawet osobistych opinii na temat piękna.

Bakuchiol ma tę zaletę, że nie powoduje podrażnień. Stosowanie bakuchiolu nie niesie ze sobą żadnych poważnych skutków ubocznych. Jednak nie jest jasne, czy naprawdę jest tak skuteczny jak tradycyjny retinol. Ponadto przegląd z 2006 roku pokazuje, że retinol był badany od 1984 roku i był testowany na znacznie większej liczbie uczestników niż bakuchiol.

Czytaj też:

Nie myjesz twarzy przed snem? Od dzisiaj zaczniesz – a oto powód