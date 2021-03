Skóra tłusta. Podpowiadamy, jak ujarzmić trudną cerę

Skóra tłusta nazywana jest łojotokową. Wytwarza zbyt dużo sebum, przez co szybko się zanieczyszcza. Na jej powierzchni pojawiają się zaskórniki, rozszerzone pory, stany zapalne.

Dlaczego skóra tłusta jest tłusta?

U osób, które mają skórę tłustą, gruczoły łojowe pracują zbyt mocno. Efekty nadmiernej produkcji sebum widać bardzo szybko – twarz zaczyna się błyszczeć, staje się szara i ziemista. Czoło, nos, broda szybko się przetłuszczają i stają się lepkie, pojawiają się niedoskonałości, czasem ropne wykwity. Aby przywrócić skórze równowagę, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja.

Przyczyny nadmiernej produkcji sebum

Nadmierną pracę gruczołów łojowych powodują hormony męskie tzw. androgeny. Najczęściej ich produkcja wzmaga się w okresie dojrzewania, wtedy na twarzach nastolatków pojawia się wysyp zmian trądzikowych. Gdy burza hormonalna mija, cera wycisza się.

Nie zawsze tak się dzieje. Czasem, mimo że okres dojrzewania dawno się zakończył, skóra dalej się przetłuszcza, a na jej powierzchni pojawiają się nierówności i niedoskonałości. W tej sytuacji trzeba szukać przyczyn głębiej.

U kobiet po 20. roku życia, które borykają się z tłustą cerą, androgeny mogą powodować również inne zaburzenia. Wpływają na cykl miesiączkowy, rozregulowując krwawienia, wywołują nadmierne owłosienie (hirsutyzm), problem z potliwością. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u ginekologa, zbadanie poziomu hormonów i podjęcie terapii hormonalnej.

Jak rozpoznać skórę tłustą?

Skóra tłusta charakteryzuje się:

błyszczeniem (głównie w okolicach czoła, nosa, brody)

zaskórnikami

skłonnością do powstawania krost i stanów zapalnych

ziemistym kolorem

Test na skórę tłustą

Jeśli chcesz sprawdzić, czy posiadasz skórę tłustą, zrób prosty test.

Umyj buzię letnią wodą Wysusz i nie smaruj żadnym kremem Odczekaj ok. 30 minut. Po tym czasie skóra tłusta zacznie się świecić w okolicach czoła, nosa, brody

Pielęgnacja skóry tłustej

Cera tłusta wymaga regularnej pielęgnacji, która opanuje nadprodukcję sebum. Konieczne jest stosowanie kosmetyków, które wysuszą zmiany, uregulują pracę gruczołów i nawilżą cerę. Dobrze sprawdzą się kwas migdałowy, glikolowy, które pomogą odnowić naskórek, złuszczą go, spłycą blizny i zredukują przebarwienia. Po zastosowaniu kwasu skóra staje się gładsza, świetlista i odzyskuje zdrowy koloryt.

W pielęgnacji skóry tłustej konieczne jest nawilżanie jej. Brak odpowiedniego nawilżenia to częsty błąd, który skutkuje pogorszeniem stanu skóry. Jeśli stosujemy kosmetyki matujące, które mają zapobiec przetłuszczaniu, cera się wysusza. Jest to dla niej sygnał, by produkować jeszcze więcej łoju. Łatwo więc wpaść w pętlę, która skutkuje pogorszeniem stanu skóry.

Dobrze jest więc uregulować sobie pielęgnację. W okresie jesiennym i zimowym wprowadzić kosmetyki złuszczające z lekkim stężeniem kwasów, które pomogą odnowić naskórek, np. 5-procentowy kwas migdałowy. Do tego włączyć kremy nawilżające i nie zapychające porów, wzmacniające barierę hydrolipidową naskórka. Koniecznie trzeba również pamiętać o wysokich filtrach UV.

Pielęgnacja w kilku krokach

Skórę tłustą można ujarzmić, pamiętając o kilku zasadach:

Oczyszczaj cerę piankami lub żelami. Nie muszą być mocno oczyszczające (często takie produkty wysuszają cerę), wystarczy, by zawierały łagodne substancje myjące, które pomogą usunąć zanieczyszczenia ze skóry Tonizuj cerę kosmetykami, które nie zawierają alkoholu. Hydrolaty i toniki powinny być antybakteryjne i nawilżające Na dzień stosuj lekkie kremy nawilżające Na noc nakładaj kosmetyki o działaniu złuszczającym, leczniczym, które pomogą pozbyć się istniejących zmian trądzikowych i zapobiegną powstawaniu nowych Regularnie wykonuj peelingi, które złuszczą naskórek Stosuj maseczki W składach kosmetyków, peelingów, masek szukaj następujących składników: rumianek, szałwia, rozmaryn, kwas azelainowy, kwas migdałowy, kwas glikolowy, krzem, cynk.

Czego unikać?

Nie stosuj kremów, które mogą zapychać pory, np. z olejami w składzie (kokosowym, z pestek moreli) Nie zapominaj o nawilżeniu skóry Nie kupuj kosmetyków na bazie alkoholu. Zbyt mocno wysuszają skórę Zwracaj uwagę na skład kosmetyków do makijażu (sprawdzą się kosmetyki mineralne, które mają działanie niekomedogenne, czyli nie powodują zaskórników)

