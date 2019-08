Masz zatkane uszy podczas lotu samolotem? Sprawdź, jak bezpiecznie je odetkać

Uraz ciśnieniowy ucha jest stanem, który powoduje dyskomfort w uchu z powodu zmian ciśnienia. W każdym uchu znajduje się rurka, która łączy środek ucha z gardłem i nosem. Pomaga również regulować ciśnienie w uchu. Rurka ta nosi nazwę trąbki Eustachiusza. Gdy jest zablokowana, w uchu może wystąpić uraz ciśnieniowy. Czasem zdarza się, że następuje wtedy zatkanie ucha. Warto wiedzieć, jak je bezpiecznie odetkać.

Zatkane uszy – czy to zawsze duży problem?

Od czasu do czasu urazy ciśnieniowe mogą się zdarzyć, szczególnie w przypadkach zmian wysokości położenia. Chociaż nie jest to szkodliwe, częste przypadki takiego stanu rzeczy mogą powodować dalsze komplikacje. Ważne jest zauważenie różnic między ostrymi (sporadycznymi) a przewlekłymi (nawracającymi) przypadkami – wówczas będziesz wiedział, kiedy i czy w ogóle szukać pomocy medycznej. Może zakończyć się zaledwie na konieczności odetkania ucha.

Ludziom często zdarza się zatkany nos, jednak z różnych powodów mogą zatkać się także ich uszy. Czynniki, które mogą powodować taki stan rzeczy, to między innymi zbyt duża ilość woskowiny w rurce Eustachiusza, woda zalegająca w uchu, infekcje zatok oraz ucha środkowego i alergie. Do tych czynników dochodzi także właśnie latanie samolotem.

Sposoby na odetkanie uszu

Istnieje wiele różnych sposobów rozwiązania problemu zatkanych uszu. Niektóre wymagają zastosowania określonych środków leczniczych, ale inne możesz wykonać dzięki przedmiotom i substancjom, które prawdopodobnie masz już w domu. W niektórych szczególnych przypadkach może być konieczne skonsultowanie się z lekarzem w sprawie uzyskania recepty.

Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek dotyczących udrażniania uszu. Jednak zanim wypróbujesz którąkolwiek z nich, najpierw musisz ustalić, czy problem dotyczy ucha środkowego, za błoną bębenkową, czy ucha zewnętrznego – w szczególności kanału słuchowego, w którym może gromadzić się woskowina.

1. Próba Valsalvy

Próba Valsalvy pomaga skutecznie udrożnić trąbki Eustachiusza. Polega ona na zatkaniu nosa, a następnie usiłowaniu wydmuchania powietrza z zamkniętymi ustami. Nadymasz wówczas policzki. Ważne jest, abyś nie próbował dmuchać zbyt mocno, ponieważ może to spowodować problemy z błoną bębenkową. Ta procedura jest pomocna tylko w przypadku zmian ciśnienia, takich jak zmiana wysokości podczas lotu samolotem. Nie skoryguje nadmiaru płynu w uchu wewnętrznym.

2. Spraye do nosa i inne medykamenty

Spraye do nosa i doustnie przyjmowane leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa mogą być szczególnie przydatne podczas latania samolotem, ale także wówczas, kiedy masz zatkany nos lub zatoki. Często takie preparaty są bardziej skuteczne jako środek stosowany w leczeniu zapobiegawczym.

3. Olejki

Spróbuj wlać do zatkanego ucha oliwkę nawilżającą do ciała, może to być także taka przeznaczona specjalnie dla dzieci. Rozgrzej od dwóch do trzech łyżek wybranej oliwki, ale uważaj, aby nie była ona zbyt gorąca. Sprawdź jej temperaturę na dłoni lub nadgarstku, aby upewnić się, że ciepło pozostaje na bezpiecznym poziomie i nie podrażnia skóry. Następnie za pomocą kroplomierza umieść jedną lub dwie krople w uchu. Trzymaj głowę przechyloną przez 10 do 15 sekund. Powtórz tę czynność nawet kilka razy w ciągu doby, jeżeli twój lot trwa bardzo długo.

4. Nadtlenek wodoru lub karbamidu

Nadtlenek wodoru lub nadtlenek karbamidu może również zostać zakroplony do ucha w przypadku jego zatkania. Najpierw połącz nadtlenek z ciepłą wodą w misce. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zastosować go tak, jak w przypadku olejku opisanym w poprzednim punkcie. Najprawdopodobniej poczujesz wówczas efekt przypominający ulatnianie się gazu w wodzie z bąbelkami – niech zatem się tak dzieje, a ty trzymaj głowę pod kątem, aż proces ustąpi.

5. Irygacja ucha

Irygację ucha na ogół najczęściej przeprowadza lekarz. Jednak zanim to zrobi, będzie chciał zajrzeć do ucha, aby upewnić się, że zatkanie ucha jest wynikiem nadmiernego gromadzenia się wosku lub innych ciał obcych, a nie czymś poważniejszym. W celu weryfikacji używa tzw. otoskopu, którym może powiększyć obraz i zbadać temat dokładniej.

Jeśli problemem jest gromadzenie się wosku, lekarz wykona irygację w gabinecie za pomocą narzędzia przypominającego strzykawkę. Narzędzie to zostanie użyte do wprowadzenia wody lub mieszaniny wody i soli fizjologicznej do ucha w celu wypłukania wosku. Możesz odczuwać lekki dyskomfort, ale nie jest to niebezpieczne.

Do przeprowadzenia irygacji w domu musisz nabyć specjalne akcesoria, aby bezpiecznie usunąć wosk z uszu. Najczęstszą metodą jest użycie kroplomierza, aby wprowadzić do ucha oliwkę lub specjalne środki lecznicze w celu rozmiękczenia wosku. Następnie użyj strzykawki wypełnionej wodą (o temperaturze pokojowej lub nieco cieplejszej) lub mieszaniną wody i soli fizjologicznej, aby wypłukać wosk.

6. Ciepła ściereczka

Trzymanie ciepłej ściereczki przy uchu może pomóc w odetkaniu trąbki Eustachiusza. Ta metoda może również przynieść sporą ulgę i wpłynąć korzystnie na ogólne poczucie komfortu i ukojenia. Najbardziej skuteczna będzie, jeśli masz zatkane uszy z powodu przeziębienia, grypy lub alergii.

Pamiętaj o bezpieczeństwie

Ważne jest, aby pamiętać, że ucho jest niezwykle wrażliwą częścią ciała. Większość laryngologów zwykle nie instruuje pacjentów, aby regularnie czyścili uszy.

Jeśli to robisz, ważne jest, abyś zachował ostrożność, jeżeli wkładasz do ucha cokolwiek, by je oczyścić. Patyczek kosmetyczny z watą na końcu, obracany wewnątrz ucha, nie jest najlepszym sposobem na wyczyszczenie ucha lub zapobieganie gromadzenia się woskowiny i, jeżeli nie przeprowadzasz takiego zabiegu uważnie, możesz przyczynić się do powstania problemów tej delikatnej części twojego organizmu. Podczas regularnego mycia używaj ciepłej, mokrej szmatki w części zewnętrznej.

Kiedy zatkanemu uchu towarzyszą inne objawy, takie, jak utrata słuchu, zawroty głowy, ból ucha i dzwonienie, udaj się do lekarza.