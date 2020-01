Pies, którego sierść nie powoduje alergii, nie istnieje. A oto, dlaczego tak jest

U ludzi mogą wystąpić reakcje alergiczne na łupież zwierzęcy (podobny do łupieżu u ludzi), ślinę, mocz i sierść. Po wystawieniu na działanie tych czynników organizm może błędnie postrzegać jako zagrożenie niektóre białka zawarte w nich, zwane alergenami. Aby się chronić, nasz organizm wytwarza przeciwciała przeciwko tym białkom. Kiedy znów jesteśmy narażeni na te białka, mamy reakcję alergiczną. Nasz układ odpornościowy zostaje aktywowany i uwalnia się histamina. Powoduje ona objawy takie jak kichanie i zwiększona produkcja śluzu, które chronią nas przed atakującym białkiem. Te objawy powodują dyskomfort związany z alergią. W przypadku alergii na psa mogą wystąpić takie objawy jak swędzenie oczu, katar, ataki astmy, kichanie, przekrwienie.

Czytaj także:

Jesteś uczulony na kocią sierść? Niebawem będziesz mógł zaszczepić kota, by zablokować alergen

Hipoalergiczny pies?

Według dr Jill A. Poole, szefowej oddziału alergologii i immunologii na wydziale medycyny w University of Nebraska Medical Center nie ma czegoś takiego jak hipoalergiczny pies, ponieważ wszystkie psy wytwarzają te same białka, na które reagujesz. Dlatego nawet tak zwany hipoalergiczny pies może nadal wywoływać reakcję alergiczną.

Psy linieją, więc ich sierść odkłada się w zakamarkach domu. Istnieją jednak rasy, które zwykle nie tracą włosów tak łatwo, np. pudle czy maltańczyki. Utrata sierści może powodować reakcje. Chociaż objawy mogą być takie same, reakcja w postaci podrażnienia różni się od reakcji alergicznej. Podrażnienie nie wyzwala wytwarzania przeciwciał w sposób podobny do alergii. Zachowanie czujności przy sprzątaniu sierści psa byłoby tu pomocne.

Nie ma czegoś takiego, ale…

Chociaż nie ma czegoś takiego jak hipoalergiczny pies, niektóre osoby z alergią na psy mogą nie być uczulone na wszystkie psy. Ostatnie badania wskazują, że osoby uczulone na określone białko o nazwie Can f 5 mogą reagować tylko na niewykastrowane samce psów. Oznacza to, że niektóre osoby z alergią na psy mogą potencjalnie posiadać samicę lub kastrowanego samca i nie miałyby reakcji alergicznej.

Istnieje sześć różnych białek, które zostały zidentyfikowane jako powodujące alergie: Can f 1 do 6. Can f 5 jest produkowany tylko w gruczole krokowym samca. Z tego powodu samica nie wywoła reakcji alergicznej u osób uczulonych tylko na ten jeden alergen. Sterylizowany samiec wytwarza mniej tego białka i może być również bezpiecznym wyborem.

Około 30 procent osób z alergią na psy ma alergię tylko na białko Can f 5. Ważne jest, aby sprawdzić się pod kątem wszystkich alergenów Can f, a nie tylko Can f 5. Możesz być uczulony na więcej niż jeden z nich.

Czytaj także:

Naukowcy: Alergie mogą być związane z lękiem i depresją