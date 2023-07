Często korzystasz z klimatyzacji? Uważaj możesz się „nabawić” poważnych dolegliwości

Klimatyzacja niejednokrotnie powoduje bóle i zawroty głowy, migreny, zmęczenie oraz rozdrażnienie. Sprzyja również przekrwieniu śluzówki nosa i zwiększa podatność na przeziębienie czy grypę. Dodatkowo może nasilać objawy alergii, na przykład kaszel, łzawienie i pieczenie oczu czy łuszczenie się skóry. Lista problemów i potencjalnych schorzeń wywoływanych przez przebywanie w klimatyzowanych wnętrzach okazuje się jednak dłuższa.

Klimatyzacja może wywołać chorobę legionistów

Choroba legionistów (legionelloza) to zakażenie układu oddechowego. Za rozwój schorzenia odpowiada legionella pneumophila. Bakteria lubi przede wszystkim wodne środowisko, ale często gnieździ się również w klimatyzacji. Po czym rozpoznać, że doszło do zarażenia? Pacjent może odczuwać dolegliwości podobne do tych występujących w przebiegu grypy czy początkowej fazie zapalenia płuc – bóle mięśni i stawów, nudności, brak apetytu. Z czasem pojawiają się także inne objawy –wysoka temperatura ciała, suchy kaszel, trudności w oddychaniu, biegunki i wymioty, a niekiedy również bóle w klatce piersiowej i zaburzenia świadomości.

Łagodna postać choroby zwykle nie wymaga leczenia szpitalnego. Wystarczy antybiotykoterapia. Osoby starsze (powyżej 65 roku życia) są jednak narażone na ciężki przebieg schorzenia i wiele różnego rodzaju powikłań, między innymi sepsę oraz zespół rozsianego wykrzepienia wewnątrznaczyniowego (prowadzi on do uszkodzenia tkanek i narządów w wyniku niedokrwienia).

Przewlekłe zapalenie zatok a klimatyzacja

Długotrwałe przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach zwiększa ryzyko wystąpienia przewlekłego zapalenia zatok. Jego głównym objawem jest uczucie zatkanego nosa, katar lub spływanie wydzieliny po tylnej stronie gardła, upośledzenie węchu, a niekiedy nawet czasowa utrata zmysłu.Nierzadko pojawiają się również polipy nosa, bóle głowy, migreny, napady gorączki.

W początkowym etapie choroby pomóc mogą preparaty dostępne w aptece bez recepty. Nie należy ich jednak stosować dłużej niż 5 dni. Jeśli symptomy nie ustępują, trzeba niezwłocznie zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który po przeprowadzeniu wywiadu medycznego wskaże odpowiedni sposób postępowania. Zazwyczaj w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok stosuje się antybiotyki.

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania i nie rezygnować z klimatyzacji?

Głównym niebezpieczeństwem związanym z długotrwałym używaniem klimatyzacji sąbakterie, grzyby i inne drobnoustroje namnażające się wewnątrz urządzenia. Dlatego należy poddawać sprzęt regularnym przeglądom I systematycznie czyścić poszczególne układy. Należy pamiętać, by temperatura między środowiskiem zewnętrznym a pomieszczeniami w domu przy biurze nie była większa niż 6-8 stopni Celsjusza. Warto też zadbać o odporność i wzbogacić swoją dietę o produkty z dużą ilością witamin oraz naturalnych antybiotyków. W jadłospisie nie powinna zabraknąć czosnku, cebuli, roślin strączkowych i kapustnych, truskawkach czy owocach cytrusowych. Dobrym pomysłem jest rezygnacja z używek (picia alkoholu i nadmiernych ilości kawy). Nie zapominaj jednak o nawodnieniu organizmu. Sięgaj często po niegazowaną wodę. Możesz do niej dodać cytrynę lub miętę, by miała lepszy smak. Gdy korzystasz z klimatyzacji, nie otwieraj okien (dzięki temu unikniesz mieszania się zimnych i gorących mas powietrza).

Źródło: gov.pl

Czytaj też:

Laryngolog podpowiada, jak korzystać z klimatyzacji, żeby sobie nie zaszkodzićCzytaj też:

Czy małe dzieci powinny przebywać w klimatyzowanych pomieszczeniach? Jest jedna rzecz, o której musisz wiedzieć