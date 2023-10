Coraz więcej przypadków HIV. Kto powinien wykonać test i gdzie to zrobić?

W Polsce z HIV żyje około 20 tysięcy osób, ale co piąta nie wie, że jest zakażona. A to można sprawdzić w łatwy i szybki sposób, wykonując test. Kto powinien to zrobić?

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że od początku roku wykryto 2351 przypadków HIV. To ponad tysiąc więcej niż w roku poprzednim. Niektórzy przez 10 – 12 lat żyją w nieświadomości, że są zakażeni, a w tym czasie zarażają innych. Kto powinien wykonać test na HIV? HIV przenosi się trzema drogami: przez kontakty seksualne, przez krew, a także podczas ciąży, porodu lub karmienia piersią z zakażonej matki na jej dziecko. Nie ma ryzyka zakażenia HIV w sytuacjach takich jak mieszkanie pod jednym dachem z osobą zakażoną, przebywanie z nią w kinie czy na basenie. Jak informuje Krajowe Centrum ds. AIDS test w kierunku HIV powinien wykonać każdy, kto: kiedykolwiek miał ryzykowny kontakt seksualny, podczas którego nie zastosował prezerwatywy (w tym podczas kontaktów oralnych),

zdiagnozowano u niego chorobę przenoszoną drogą płciową,

przyjmował jakąkolwiek substancję (narkotyki, anaboliki) w iniekcjach i używał do tego sprzętu, z którego korzystały inne osoby,

wykonywał np. tatuaż lub piercing (kolczykowanie) przy użyciu niesterylnego sprzętu,

miał kontakt z cudzą krwią, która znalazła się na uszkodzonej skórze lub błonach śluzowych,

Test można wykonać bezpłatnie, bez skierowania i anonimowo, w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, których pełna lista dostępna jest na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. Aids. Znajdują się one w 26 dużych miastach, nie tylko wojewódzkich. Wśród nich jest Chorzów, Zgorzelec, Nowy Sącz czy Płock. W Warszawie dostępne są cztery takie punkty. Nie obowiązuje w nich rejonizacja, w związku z tym osoba mieszkająca np. w Szczecinie, może wykonać taki test w Zielonej Górze. Wiele osób tak robi, obawiając się, że na miejscu spotkają znajomych lub wyciekną ich dane. Niepotrzebnie – w punkcie pacjenci zachowują anonimowość. Nie muszą podawać swojego imienia i nazwiska, czy innych danych, ani przedstawiać żadnych dokumentów. Jednak, aby wykonać test, trzeba być pełnoletnim. Jak wykonuje się test diagnostyczny? Aby wykonać test w kierunku HIV, nie trzeba być na czczo. Badanie polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi, w której poszukuje się antygenu wirusa i przeciwciał skierowanych przeciw wirusowi. Pielęgniarka, pobierając krew, stosuje jednorazowe igły i strzykawki. Wynik jest gotowy do odbioru następnego dnia lub po kilku dniach (w zależności od miejsca). Do dyspozycji pacjenta jest doradca, który pomaga ustalić, czy rzeczywiście wystąpiło ryzyko zakażenia. W większości punktów można również wykonać bezpłatny test w kierunku kiły oraz HCV.

